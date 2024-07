Diablo 4: Neue Klasse wird bereits heute im Livestream ausgiebig vorgestellt - Endlich erfahren wir mehr zu den Geistgeborenen

Lilith freut sich schon auf die neuen Infos.

Diablo 4 ist aktuell in der vierten Season, die das Loot-System grundlegend überarbeitet hat und bei der Community richtig gut ankommt. Im August geht's mit der 5. Saison weiter, eine weitaus größere Neuerung erwartet euch allerdings am 8. Oktober mit der Erweiterung Vessel of Hatred.

Die bringt nicht nur neue Areale mit, sondern auch endlich eine ganz frische, nie da gewesene Klasse, nämlich die Geistgeborenen (auf Englisch: Spiritborn). Bisher wissen wir noch relativ wenig, was sie bringen wird, aber das sollte sich heute Abend endlich ändern.

Das müsst ihr über den Live Stream zur neuen Klasse wissen

Wann wird der Stream gezeigt? Heute, am 18. Juli um 20 Uhr deutscher Zeit

Heute, am deutscher Zeit Wo könnt ihr den Stream schauen? Auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen von Blizzard

Im Post auf X (ehemals Twitter) verspricht Blizzard einen Deep Dive in die neue Klasse. Zudem soll es im Anschluss noch Creators-Streams geben, in denen Streamer die Geistgeborenen-Klasse ausprobieren dürfen. Darunter ist beispielsweise der bekannte Diablo-Experte wudijo.

Diese Punkte zur neuen Klasse erwarten euch im offiziellen Stream: Geschichte, Kunst, Design, Gameplay und mehr. Danach können in einem Q&A-Segment außerdem Fragen gestellt werden. Mit dabei sind Community Director Adam Fletcher, Game Director Brent Gibson, Associate Narrative Designer Eleni Rivera-Colon, Art Director Nick Chilano und Game Designer Bjorn Mikkelson.

Was bringt Vessel of Hatred außerdem?

In unserem Info-Hub erfahrt ihr alles, was ihr über die große Erweiterung wissen müsst:

Der DLC erzählt die Story von Neyrelle weiter, die mit dem Seelenstein unterwegs ist, in dem kein anderer als Mephisto eingesperrt ist. Dabei gelangt ihr in ein ganz neues Gebiet, nämlich den Dschungel Sanktuarios, genauer gesagt in die Region Nahantu, die unter auch als Torajan oder Toraja bekannt ist.

Freut ihr euch schon auf Neuigkeiten zur ganz frischen Diablo 4-Klasse? Was erwartet und erhofft ihr euch von dem Livestream heute Abend?