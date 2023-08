Diablo 4-Warnsignal verrät, ob der Butcher auf euch lauert - und wie gern hätten wir das schon früher gewusst!

Wen ihr auf diese Warnsignale achtet, seid ihr auf den Butcher vorbereitet.

Wenn's bei euch in Diablo 4 gerade richtig gut läuft, kann ein fieser Mistkerl euch ganz schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Die Rede ist natürlich vom Butcher, auf Deutsch: Schlächter. Der Boss taucht hier und da auf, ist schnell, zäh und kann ordentlich austeilen. Seid ihr aber aufmerksam, könnt ihr gleich mehrere Anzeichen bemerken, dass das Scheusal gerade im Anmarsch ist oder sein könnte.

So bekommt ihr mit, dass der Butcher in der Nähe ist

In einem Video auf dem Kanal GoingPostle2 erklärt der Diablo 4-Fan, dass die Musik einen Hinweis darauf gebe, wenn sich der Butcher in der Nähe befindet. Der YouTuber demonstriert, wie sich das Musikthema ändert, wenn er einen anderen Raum betritt und erklärt, das signalisiere, dass der Butcher hinter der nächsten Tür stehe.

Zwar ist das leider bei der ersten Demonstration im Video ersten Mal nicht so gut wahrzunehmen, weil der YouTuber über den Sound spricht. Danach verlässt er jedoch den Raum noch mal, zeigt, dass in dem Fall sogar die Musik stoppt und erst bei der Rückkehr an besagte Stelle wieder einsetzt.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Offiziell bestätigt, ist dieser Trick zwar nicht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, den Butcher vorher zu hören, auch wenn ihr die Musik stummgeschaltet habt und nur die Sounds im Spiel hört. Eine Person wirft unter dem Video ein:

Ich höre einfach auf das Klirren seiner Ketten und sein Herumstampfen. Du kannst es sogar hören, während du die Musik-Warnung gezeigt hast.

Auch andere Fans bestätigen, dass sie sich an dieser Soundkulisse orientieren. Ein anderer User merkt dagegen trocken an:

Ich erkenne normalerweise, dass der Schlächter in der Nähe ist, wenn ich ein großes Hackbeil ins Gesicht bekomme.

Der Fan, der das Video gepostet hat, antwortet, das sei auch seine erste Strategie gewesen. Aber Spaß beiseite. Es gibt sogar noch mehr Anzeichen für den Butcher, auch wenn die nicht immer ganz zuverlässig sind.

Noch ein weiteres Warnsignal

Zudem wird in den Kommentaren über eine Verbindung diskutiert, die wir bereits in einer anderen News thematisiert haben: Der Butcher scheint auf der Jagd nach Schatzgoblins zu sein. Ein Goblin bedeutet laut Fan-Beobachtungen nicht zwangsweise, dass immer auch der Schlächter in der Nähe sein muss (anders herum wurde das aber von einigen zu 100% bestätigt), ist aber doch ein gutes Warnsignal.

Trefft ihr also auf einen der kleinen Diebe, lohnt es sich, besonders aufmerksam zu sein und der Soundkulisse zu lauschen, die euch einen weiteren Hinweis geben kann. Eine Garantie, dass euch der Schlächter trotzdem nie in auf dem falschen Fuß erwischt, sind diese Tipps natürlich nicht. Schließlich kann im Eifer des Gefechts einiges untergehen. Aber sie können euch schon mal vor einer bösen Überraschung bewahren.

Wie sieht's bei euch aus: Kanntet ihr diese Tricks schon und kennt ihr vielleicht sogar andere Warnsignale? Oder seid ihr bisher vom Butcher immer gnadenlos überrascht worden?