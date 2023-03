Glück gehabt! Die Diablo 4-Weltenbosse funktionieren im finalen Spiel anders als in der Beta

Um Weltenbosse in der Vollversion zu bekämpfen, müsst ihr euch nicht mehr den Wecker stellen.

Wollten wir in der Beta von Diablo 4 gegen Weltenboss Ashava kämpfen, mussten wir uns zu bestimmten Zeiten am Abend oder Morgen einloggen. Hatte die Bahn auf dem Nachhauseweg aber mal wieder Verspätung oder wir kamen in der früh nicht rechtzeitig aus den Federn, war das Riesenviech samt all seinem wertvollen Loot verschwunden.

Wie es um die Raid-Zeiten bzw. um die Zeiten der großen World Events in der Vollversion steht, das konnten wir Blizzard in einem Interview fragen und haben eine überaus erfreuliche Nachricht für euch.

Mit wem konnten wir sprechen? Kollegin Linda konnte vor Ort in Berlin mit Game Director Joe Shely und General Manager Rod Fergusson von Blizzard sprechen und die beiden Entwickler über Diablo 4 ausfragen.

Was waren Weltenbosse nochmal?

Die Weltenbosse gehören mit zum MMO-Part von Diablo 4 und lassen sich aufgrund ihrer enormen Stärke nur in größeren Gruppen – in der Beta waren es bis zu 12 Personen – bekämpfen. Neben der Aussicht auf ein spektakuläres Duell winkt vor allem allerhand legendärer Loot. Darunter ein seltenes Item, mit dem wir unserer Rüstung neue Sockel hinzufügen können.

Das Problem in der Beta war jedoch, dass Blizzard Weltenboss Ashava an jedem Beta-Wochenende nur vier Mal spawnen lies – und das auch nur für wenige Minuten zu vorab festgelegten Zeiten. Doch das soll sich in der Vollversion ändern.

Das sagt Blizzard zu den Weltenboss-Spawns

Laut Joe Shely von Blizzard wurden die engen Zeitfenster speziell für die Testphase gesetzt und sollen so nicht in der Release-Version vorkommen:

Einige Inhalte könnt ihr alle halbe Stunde spielen, einige Inhalte alle paar Tage. Weltenbosse zählen mehr zur letzteren Sorte, die ihr nicht fortwährend wiederholen könnt und wir sind aktuell noch am feilen, wie oft sie auftauchen werden, damit sie für euch ein spaßiges Event bleiben. Joe Shely, Blzzard

So könnte es ablaufen: Mit Blick auf andere MMOs wie beispielsweise Destiny 2 und deren Raids, ist es gut möglich, dass verschiedene Weltenbosse an unterschiedlichen Tagen speziellen Loot droppen und wir so einen besonderen Anreiz bekommen, die Events zu besuchen. Die Zeitfenster werden aber so groß sein, dass ihr euch bequem an einem Tag einloggen und das Event bestreiten könnt.

Diablo 4 erscheint für Vorbesteller*innen am 02. Juni, regulär am 06. Juni für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC. Vorab findet ihr einen ausführlichen Test auf GamePro, der euch zum einen verrät, wie cool das Hack 'n Slay im Singleplayer ist und auch, wie viel Spaß uns der MMO-Aspekt beziehungsweise der Koop gemacht hat.

