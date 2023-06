Ein Diablo 4-Fan ist mächtig stolz auf dieses Ausrüstungs-Stück.

Wer im Endgame von Diablo 4 bestehen will, braucht die richtigen Klamotten - und dabei spielt in diesem Action-RPG auch immer Glück eine Rolle. Einem Fan, der stolz seine Handschuhe auf Reddit präsentiert, mangelt es daran ganz offensichtlich nicht. Gerade wer eine Jägerin oder einen Jäger spielt, dürfte da ein bisschen neidisch werden.

Handschuhe mit Traum-Werten

Reddit-User Swythe schreibt in seinem Beitrag:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die besten Handschuhe im Spiel erhalten habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu zeigt der Fan das besagte Kleidungsstück. Es handelt sich um die Mangler's Boneweave Gauntlets (Manglers Knochenweber Handschuhe). Sie liefern neben einem Rüstungswert von 417 (+23) Folgendes:

+15% Angriffsgeschwindigkeit [6,6-15]%

+16,5% Glückstrefferchance [8,1-16,5]%

+12% kritische Trefferchance [4,5-12]%

+4 Ränge auf Schraubklingen [3-4] (nur Jäger)

Glückstreffer: Direkten Schaden auf verletzte Feinde zu wirken, hat eine bis zu 45%-ige [25-45]% Chance, diese für 2 Sekunden benommen zu machen (nur Jägerinnen)

Damit vereinen die Handschuhe gleich mehrere extrem nützliche Affixe und einen starken Aspekt für die Jäger-Klasse. Benommene Gegner können sich nämlich zwar noch bewegen, aber keinen Schaden mehr austeilen oder Fertigkeiten verwenden.

Zudem gibt das Item einen enormen Boost für alle Jäger-Builds, die auf die Schraubklingen setzen wollen - was für euch übrigens in unserem Build-Guide empfehlen.

Mehr zum Thema Diablo 4: Jäger Build - Das ist die beste Skillung von Stephan Zielke

Auch die anderen Werte können sich, vor allem in Kombination damit sehen lassen. Wie genau Glückstreffer funktionieren und wie ihr dann berechnen könnt, was eure eigentliche Chance auf diese starken Treffer ist, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Dafür brauchte es Glück

Wie ihr sehen könnt, ist das Item übrigens auf der fünften Ausrüstungsstufe und um diesen extrem guten "Roll" zu erhalten, brauchte der Fan eine Menge Glück. Immer wenn ein Gegenstand nämlich in die nächste Tier-Stufe rutscht, wird er sozusagen neu ausgewürfelt - und das kann zu eurem Vorteil oder Nachteil sein. Mehr über das System lest ihr in unserem Guide.

Mehr zum Thema Items verbessern: Holt das Beste aus eurer Ausrüstung heraus von Stephan Zielke

Falls ihr übrigens schon davon geträumt habt, mit diesen Handschuhen auf Weltstufe 1 oder 2 durch die Story zu marschieren und ordentlich aufzuräumen, müssen wir euch enttäuschen. Es handelt sich nämlich um ein Ancestral Legendary-Item und diese bekommt ihr erst auf World Tier 3. Dafür wiederum müsst ihr die Kampagne sowie einen finalen Dungeon abschließen.

Außerdem ist das erforderliche Charakter-Level 100. Das heißt, dass der Fan die Handschuhe erst auf den letzten Zügen seiner Reise auskosten kann.

Was war das beste Item, das ihr bisher bekommen und verbessert habt und warum?