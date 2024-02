Diablo 4 kommt in den Xbox Game Pass - und das war erst der Anfang

Diablo 4 kommt schon bald in den Xbox Game Pass.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft angekündigt, dass im Zuge der Übernahme von Activision-Blizzard schon bald Spiele wie Diablo 4 im Xbox Game Pass landen werden. Wann genau, blieb bis dato noch offen.

Im jüngsten Business-Update, in dem vorrangig über die Zukunft von Xbox gesprochen wurde, gab es jetzt zumindest für das Action-Rollenspiel eine konkrete Aussage.

Wann erscheint Diablo 4 im Xbox Game Pass?

Datum: 28. März 2024

28. März 2024 Verfügbar auf: Xbox Series X/S, Xbox One und PC

Diablo 4 macht den Anfang im Xbox Game Pass

Laut Aussage im gestrigen Podcast, sollen in den kommenden Monaten noch weitere bekannte Marken von Activision-Blizzard, darunter beispielsweise Call of Duty oder auch Overwatch, ihren Weg in den Abo-Service finden.

Um welche Spiele es konkret geht und wann wir mit ihnen rechnen dürfen, das blieb derweil noch offen. Sobald wir hier mehr erfahren, lassen wir es euch natürlich wissen.

Weitere jüngste Infos zum Xbox Game Pass

Zuwachs an Xbox Game Pass-Abonennten: Erstmals nach zwei Jahren gab Microsoft im gestrigen Business-Update aktuelle Subscriber-Zahlen des Abo-Service bekannt. Laut Xbox-Präsidentin Sarah Bond zählt der Service derzeit 34 Millionen Abonennt*innen (zuvor 25 Millionen), was einen Zuwachs von 36% im Vergleich zu Januar 2022 macht. (via Tweaktown)

Alle Infos zum Xbox Game Pass findet ihr hier:

Ebenfalls wurde im Business-Update noch einmal bestätigt, dass es derzeit keine Pläne gibt die Verfügbarkeit des Xbox Game Pass abseits Xbox-Konsolen und PC auszuweiten. Spekulationen, der Abo-Service könnte zukünftig auch auf PlayStation 5 oder Nintendo Switch (2) angeboten werden, wurden somit zum aktuellen Stand einen Riegel vorgeschoben.

Wie bewertet ihr die jüngsten Zahlen rund um den Xbox Game Pass und seid ihr zufrieden mit Microsofts Abo-Service?