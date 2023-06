Okkultisten in Diablo 4 - Aspekte nutzen, Ausrüstung verzaubern und Siegel herstellen

Mit den richtigen Verzauberungen und Aspekten wird eure Ausrüstung noch mächtiger.

Was legendäre Items angeht, schlägt Diablo 4 einen interessanten neuen Weg ein. Denn statt auf der Jagd nach dem perfekten Ausrüstungsgegenstand zu gehen, bastelt ihr ihn lieber gleich selbst. Mit Hilfe der Okkultist*innen Sanktuarios werden selbst unscheinbare, rare Gegenstände zu mächtigen Waffen gegen die Hölle.

Legendäre Items Marke Eigenbau

Die wichtigsten Funktionen von Okkultist*innen sind das Schmieden und Extrahieren von legendären Aspekten. Nur so könnt ihr überhaupt starke Endgame-Builds perfektionieren.

Denn was Items angeht, habt ihr oft zwei Probleme: Entweder sind die Werte eines Gegenstandes richtig gut, aber sie haben keinen legendären Effekt oder ihr habt den Effekt und die Werte sind furchtbar. Aber dank der neuen Funktionen in Diablo 4 könnt ihr nun legendäre Aspekte von einem Item herunternehmen. Dies wird zwar zerstört, aber ihr habt den Effekt dann in eurem Inventar und könnt ihn auf einen anderen, vielleicht besseren Gegenstand schmieden.

Aber Vorsicht: Allerdings erhaltet ihr von der Extraktion keine Crafting-Materialien, sondern nur den Aspekt. Daher müsst ihr ein Gleichgewicht finden, welche Items ihr zerlegt oder was ihr für Aspekte benutzt. Macht das am besten abhängig davon, ob ein Aspekt in der Sammlung ist und ihr ihn dadurch jederzeit parat habt, oder der Aspekt nur in der offenen Welt droppen kann, was ihn natürlich bedeutend wertvoller macht.

Nicht alle Aspekte lassen sich auf jeden Gegenstand anwenden:

Slot Defensiv Offensiv Ressource Vielseitigkeit Mobilität 1H-Waffe - ✓ - - - 2H-Waffe - ✓ - - - Nebenhand ✓ - - - - Helm ✓ - ✓ ✓ - Brust ✓ - - ✓ Beine ✓ - - - - Füße - - - ✓ ✓ Hände - ✓ - ✓ - Hals ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Finger - ✓ ✓ - -

Überlegt vorher gut! Die wichtigste Regel ist aber, dass ihr Aspekte nur ein einziges Mal auf einen neuen Gegenstand packen könnt. Habt ihr ihn erstmal auf ein Item geschmiedet, dann könnt ihr ihn nicht wieder herunternehmen. Überlegt euch also gut, wann ihr wertvolle Aspekte nutzt.

Mystikerin 2.0

Den zweiten Service von Okkultist*innen kennt ihr vielleicht noch aus Diablo 3, genauer gesagt dem Add-on Reaper of Souls. Die damals eingeführte Mystikerin gibt euch die Möglichkeit, eines der Affixe eines Gegenstandes neu zu bestimmen.

Welche Affixe ihr bei diesem Prozess überhaupt bekommen könnt, hängt von den übrigen Affixen und dem Ausrüstungsplatz selbst ab. So könnt ihr "mehr Schaden bei kritischen Treffern" zum Beispiel nur auf Handschuhen, Waffen und Ringen erhalten. Was genau ihr bekommen könnt, zeigt euch das Spiel an, sobald ihr einen Wert verändern wollt.

Bedenkt auch, dass Affixe nicht doppeln können. Wenn ihr also schon Schaden gegen geschwächte Ziele auf einem Gegenstand habt, dann könnt ihr dasselbe Affix nicht nochmal bekommen, wenn ihr einen der anderen Werte neu auswürfelt.

Sobald ihr einen Wert ausgewählt habt, könnt ihr keine anderen mehr verändern. Sucht euch also Gegenstände, die fast perfekt sind und verändert dann nur den einen Wert, der euch stört. So erhaltet ihr die besten Items des Spiels.

Siegel erschaffen und zerstören

Siegelherstellung schaltet ihr erst später im Endgame frei.

Die letzten beiden Funktionen von Okkultist*innen werden erst recht spät im Spiel freigeschaltet, wenn ihr Weltenstufe 3 erreicht habt. Dann lassen Gegner Siegel fallen, mit denen ihr Alptraumdungeons betreten könnt. Anfangs seid ihr noch auf die Drops angewiesen, aber im weiteren Spielverlauf könnt ihr die Siegel auch herstellen.

Um die Funktion freizuschalten, müsst ihr einen Alptraumdungeon der Stufe 3 abschließen. Dann könnt ihr auch auf die letzten beiden Tabs von Okkultist*innen zugreifen. Um Siegel herzustellen, benötigt ihr Siegelpulver. Das bekommt ihr, indem ihr nicht gewünschte Siegel zerstört. Dann könnt ihr zufällige Siegel eines bestimmten Levelbereichs herstellen. Je höher der Alptraumdungeons sein soll, desto mehr Pulver benötigt ihr.

Was ist das beste Legendäre Item, das ihr bisher gebaut habt?