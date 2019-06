Die besten PS4-Spiele für weniger als 10€ im neuen PS Store-Sale [Anzeige]

Im PlayStation Store gibt es gerade viele PS4-Spiele zu Preisen unter 10€, darunter Neuauflagen von Klassikern wie Heavy Rain und Journey, aber auch einige jüngere Titel. Die Angebote gelten noch bis zum 26. Juni. Hier stellen wir euch ein paar der besten Deals vor.

Heavy Rain

Das richtige Spiel für: Alle, denen es vor allem auf Story und Inszenierung ankommt.

Nicht so gut für: Alle, die eine spielerische Herausforderung suchen oder die PS3-Version schon besitzen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte (PS4-Version)

Heavy Rain, das vielleicht berühmteste Spiel von Entwickler Quantic Dream (Detroit: Become Human), gibt es gerade für 29,99€ statt 7,99€.

Wegweisender Thriller: Das ursprünglich im Jahr 2010 für die PS3 erschienene Heavy Rain gilt als ein Meilenstein der Spielegeschichte aufgrund seiner filmreifen Inszenierung und seiner spannenden Story. Nach Meinung vieler Kritiker hob der interaktive Thriller Videospiele damals auf ein neues erzählerisches Niveau.

Wenig Gameplay: So viel Heavy Rain auf der erzählerischen Seite zu bieten hat, so viel fehlt ihm allerdings auf der spielerischen. Das Gameplay beschränkt sich weitgehend auf Quick Time Events, Entscheidungen und kleine Rätsel. Spielerische Herausforderungen sollte man also nicht erwarten.

Auf PS4 leicht verbessert: Ebenso wenig sollte man auf große Neuerungen der PS4-Version hoffen. Immerhin wurde die Auflösung hochgeschraubt und es gibt ein paar hübsche neue Partikeleffekte, die für atmosphärische Szenen sorgen. Ansonsten hat sich aber nichts getan. Wer das Original schon besitzt, kann daher auf den Neukauf verzichten. Alle anderen sollten diesem Ausnahmetitel aber eine Chance geben.

Heavy Rain statt 29,99€ für 7,99€

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Das richtige Spiel für: Alle, die spielerische Freiheit suchen.

Nicht so gut für: Ungeduldige

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain gibt es im Sale schon für 5,99€. Die mit "The Definitive Experience" betitelte Version, die auch Ground Zeroes und alle DLC-Inhalte enthält, kostet nur zwei Euro mehr.

Spielerische Freiheit: Metal Gear Solid V glänzt vor allem auf spielerischer Ebene. In den großen, offenen Gebieten steht es uns völlig frei, auf welche Weise wir unsere Missionen erledigen. Ob schleichend oder im offenen Gefecht, auf die Distanz oder im Nahkampf, zu Fuß oder im Fahrzeug, mit bloßen Händen, mit dem MG oder gar mit Sprengstoff: Jede Option steht uns offen.

Zu Hause: Interessant ist auch das Fortschrittssystem. Zwischen den Missionen lässt uns MGS5 zu unserer eigenen Basis zurückkehren, die wir mit in den Einsätzen gesammelten Ressourcen nach und nach weiter ausbauen. So schalten wir jede Menge neuer Gadgets frei oder erhalten beispielsweise die Möglichkeit, Luftschläge einzusetzen.

Lässt sich Zeit: Ein bisschen Geduld braucht man allerdings, um mit Metal Gear Solid V seinen Spaß zu haben. Das gilt nicht nur für die Story, die etwas schwer in die Gänge kommt. Auch die Wege zu den Missionen und zurück zur Basis nehmen einige Zeit in Anspruch. Wer die Geduld dafür aufbringen kann, macht zum gegenwärtigen Preis mit MGS5 nichts falsch.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain statt 29,99€ für 5,99€

Street Fighter V

Das richtige Spiel für: Alle Fans von Fighting Games im Allgemeinen und Street Fighter im Besonderen.

Nicht so gut für: Alle, die Kämpfer nicht erst mit Ingame-Währung freispielen wollen.

GamePro-Wertung: 75 Punkte

Das Fighting Game Street Fighter V ist um 60% reduziert, es kostet damit nur noch 7,99€ statt 19,99€.

Zum Release mager: Zum Release hat Street Fighter V nicht die hohen Wertungen erreicht, die man von einer Reihe mit einem so guten Ruf erwarten kann. Das lag vor allem daran, dass Capcom zunächst nur einen Rumpf des eigentlichen Spiels veröffentlichte, der abseits der üblichen Multiplayermatches wenig zu bieten hatte.

Cooler Storymodus: Inzwischen wurde das Spiel aber längst kostenlos erweitert. Beispielsweise ist der Storymodus hinzugekommen, der eine fesselnde, zusammenhängende Geschichte bietet, welche Fanherzen höher schlagen lässt. Vor allem die aufwendige Inszenierung weiß zu beeindrucken. Zwar ist die Kampagne nur wenige Stunden lang, für das Genre ist das allerdings normal.

Nicht das ganze Paket: Aber nicht alle nach dem Release erschienenen Inhalte sind kostenlos. Wer nur die Standard-Version kauft, dem stehen zu Beginn beispielsweise lediglich 16 Kämpfer zur Wahl, die übrigen muss man sich mit Ingame-Währung freispielen. Wer sofort Zugriff auf alle 28 Charaktere haben will, muss zur deutlich teurerer Arcade Edition greifen.

Street Fighter V statt 19,99€ für 7,99€

Journey

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust haben, auf eine unvergessliche Reise zu gehen.

Nicht so gut für: Alle, denen es vor allem auf Gameplay ankommt.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Der PS3-Klassiker Journey kostet aktuell nur noch 3,99€ statt 14,99€.

Geheimnisvolle Reise: In Journey begeben wir uns als namenlose Gestalt auf eine Reise durch eine geheimnisvolle Welt. Was hier passiert ist und was wir zu tun haben, müssen wir uns selbst erschließen. Die zahlreichen Ruinen und Überreste vergangener Zivilisationen liefern eine Menge Anhaltspunkte, aber keine eindeutige Interpretation.

Möglicher Multiplayer: Auf unserem Weg können wir Unterstützung durch einen anderen Spieler erhalten, mit dem wir uns aber nur durch kurze Rufe verständigen können. Eventuell müssen wir aber auch allein zum Ziel finden. Allzu viele spielerische Herausforderungen gibt es ohnehin nicht, bei Journey geht es eher um das Erlebnis als um das Gameplay.

Auf PS4 etwas hübscher: Die PS4-Fassung hat eine höhere Auflösung als das Original (1080p statt 720p) und eine höhere Framerate (60 fps statt 30 fps). Allerdings war Journey durch seinen einzigartigen Grafikstil schon auf der PS3 so hübsch, dass der Unterschied nicht allzu schwer wiegt. Neu zu kaufen braucht man den Klassiker ohnehin nicht, denn Besitzer des Originals bekommen die PS4-Fassung gratis.

Journey statt 14,99€ für 3,99€

