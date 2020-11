GamePro Top-Liste - Wir küren die besten Xbox-Spiele aller Zeiten

Hinweis: Anlässlich des Releases von Xbox Series S und Xbox Series X und somit dem Beginn der vierten Xbox-Generation haben wir die Toplisten noch einmal aktualisiert.

Ende 2018 kürten wir in einem großen Artikel die besten PlayStation-Spiele aller Zeiten. Und trafen damit offensichtlich einen Nerv, denn viele von euch schwelgten wie wir in Nostalgie, diskutierten über Platzierungen und kramten in alten Erinnerungen.

Klar also, dass wir - wie angekündigt - jetzt mit einer zweiten Top-Liste weitermachen. Dieses Mal geht es um die besten Xbox-Spielen aller Zeiten, denen wir insgesamt drei Artikel gewidmet haben, aufgeteilt wie schon bei der PlayStation nach Systemen.

Die besten Xbox-Spiele: Das Prozedere

Wer unsere PlayStation-Listen aus dem letzten Jahr verfolgt hat, sollten viele der Elemente in den Xbox-Listen bekannt vorkommen.

3 Listen, aufgeteilt nach Plattformen

Wir küren die besten Xbox-Spiele nicht übergreifend, sondern getrennt nach den drei bisherigen Xbox-Generationen, also Xbox Original, Xbox 360 und Xbox One.

Nur Exklusivtitel

Ihr werdet in den Toplisten nur Spiele finden, die konsolenexklusiv auf einer Xbox-Plattform erschienen sind oder über einen längeren Zeitraum (etwa ein Jahr oder mehr) konsolenexklusiv waren. Wenn Spiele zugleich oder später auch auf dem PC erschienen sind, ist dies kein Ausschlusskriterium.

Rein redaktionelle Auswahl

Ganz wichtig! Diese Liste hat keine Allgemeingültigkeit. Wir sind bei der Auswahl der Spiele in den Listen nach redaktioneller Einschätzung gegangen, die besten Xbox-Spiele auf den Listen sind also die UNSERER MEINUNG nach besten Xbox-Spiele - also auch unabhängig von Verkaufszahlen oder Wertungen. Die finalen Listen samt Platzierungen wurden vom gesamten Team beschlossen.

Nur ein Spiel pro Reihe

Da insbesondere bei Microsoft viele Serien mehrere hochqualitative Teile haben, haben wir uns entschieden, für jede Plattform nur jeweils einen Serienrepräsentanten in die Liste mit aufzunehmen und dafür das unserer Meinung nach jeweils wichtigste Spiel für die jeweilige Reihe ausgesucht.

Unterschied zu den PlayStation-Toplisten

Den größten Unterschied zu den Playstation-Listen gibt es bei der Gesamtzahl der Titel:

"Nur" 70 statt 100 Spiele

Wir haben uns entschieden, in dieser Liste nicht die 100 besten Xbox-Spiele zu küren, sondern "nur" die besten 70.

Warum? Microsoft hat bei den Xbox-Konsolen im Vergleich zu Sony eine Konsolengeneration "weniger", durch die Dreiteilung wäre eine gleichmäßige Aufteilung dementsprechend nicht möglich gewesen.

Deswegen haben wir uns entschieden, es für die Xbox Original und die Xbox 360 bei der 25er-Aufteilung zu belassen, die sich schon bei den PlayStation-Listen bewährt hat.

Bei der Xbox One haben wir für lediglich 20 Titel entschieden, weil es unserer Meinung nach qualitativ noch nicht genügend gibt, um eine 25er-Liste zu füllen. Wir wissen, dass diese Entscheidung möglicherweise für Irritationen bei einigen von euch sorgt, aber diese Lösung ist uns lieber, als halbgare Spiele in die Liste aufzunehmen.

Abwärtskompatibilitäts-Check

Einige der Xbox Original- und Xbox 360-Klassiker in unseren Listen sind abwärtskompatibel auf der Xbox Series X/S und der Xbox One spielbar. Ihr findet deshalb bei jedem Titel eine entsprechende Info.