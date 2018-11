GamePro Top 100 - Wir küren die besten PlayStation-Spiele aller Zeiten

Was sind eigentlich die besten Spiele aller Zeiten? Dieser Frage widmen wir uns in den kommenden Wochen (und Monaten), wenn wir euch verraten, was die besten Spiele für Nintendo-, PlayStation- und Xbox-Konsolen sind.

Hierfür wollen wir allerdings ein wenig anders vorgehen als unsere Kollegen von der GameStar mit ihren 250 besten PC-Spielen aller Zeiten. Wir stehen nämlich vor der Herausforderung, nicht nur die Titel einer Plattform zu bewerten, sondern auf mehrere Konsolengenerationen zurückblicken.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben wir beschlossen, jede Generation einzeln zu betrachten und anschließend die Exklusivtitel zu wählen, die sie am besten repräsentiert.

Wann erscheint was?

Wie der Titel unserer Ankündigung verrät, machen wir den Anfang mit den Top 100 PlayStation-Spielen, also den 25 besten PlayStation-Titeln pro Generation.

Damit ihr wisst, wann euch was erwartet, findet ihr hier unseren Veröffentlichungsplan für die Listen der besten PS-Spiele aller Zeiten:

Die besten PS1-Spiele:2. Dezember 2018

Die besten PS2-Spiele:9. Dezember 2018

Die besten PS3-Spiele:16. Dezember 2018

Die besten PS4-Spiele: 23. Dezember 2018

Wie sind wir vorgegangen?

Nur Exklusivtitel: Auf unseren Listen werde ihr nur Spiele finden, die Konsolen-exklusiv auf einer PlayStation-Plattform erschienen sind oder über einen längeren Zeitraum exklusiv waren. Eine Veröffentlichung auf dem PC haben wir hier allerdings außer acht gelassen. Wir wollen damit zeigen, durch welche Titel eine Plattform definiert wurde.

Verkaufszahlen sind egal: Wir haben uns bei der Wahl nicht an den Verkaufszahlen orientiert, sondern an der Qualität und der Bedeutung eines Titels.

Ohne GamePro-Wertungen: Wir haben lange diskutiert, uns schließlich aber dafür entschieden, diese Listen unabhängig von den Wertungen auf GamePro zu gestalten. Einmal, weil GamePro noch gar nicht existiert hat als z.B. die erste PlayStation erschien, aber auch, weil es einige erwähnenswerte Spiele gibt, für die wir keine Tests haben.

Fast noch wichtiger ist, dass wir Spiele nicht nur basierend auf ihrer ursprünglichen Wertung im damaligen Kontext einordnen wollen, sondern rückblickend betrachten möchten, wie sie sich gegen andere Vertreter ihrer Generation schlagen und wie wichtig sie im kulturellen Kontext und für ihr Franchise waren.

Nur ein Spiel pro Reihe: Auch wenn einige Reihen mit mehreren exzellenten Vertretern glänzen, haben wir je nur ein Spiel als Repräsentant für ein Franchise ausgewählt. Ausnahmen haben wir nur gemacht, wenn ein zweiter Titel wichtig für die Entwicklung der Serie oder Spielen im Allgemeinen war.

Wer hat entschieden?

Die besten PlayStation-Spiele aller Zeiten wurden nicht von einem Redakteur oder einer Redakteurin von GamePro gewählt, sondern vom kompletten Team. Das heißt, dass es jede Menge (hitzige) Diskussionen gab, welche Spiele einen Platz auf der Liste verdient haben, auf welchen Rang sie platziert werden und natürlich auch, wie die Regeln aussehen.

Unser Ziel war es, die Meinung der kompletten Redaktion von GamePro zu repräsentieren - selbst wenn wir den ein oder anderen Titel aus persönlicher Präferenz etwas anders gewichtet hätten.

Wann kommen die besten Xbox- und Nintendo-Spiele?

Um es kurz zu machen: Sie sind in Arbeit!

Einen genauen Termin können wir euch noch nicht nennen, aber wir arbeiten bereits daran, euch möglichst bald die Top 100 Xbox- und die Top 100-Nintendo-Spiele präsentieren zu können.

Genau heißt das, dass wir bereits streiten, welches die besten Spiel welcher Konsole sind und aus bisheriger Erfahrung können wir sagen, dass das immer etwas dauert. Einfach, weil einige Leute hier schlicht Unrecht haben und es nur nicht einsehen wollen...

Bis es soweit ist, könnt ihr einen Blick auf die besten Spiele im Jahr 2018 werfen:

Und was ist mit Multiplattform-Spielen?

Natürlich gibt es auch jede Menge fantastische Spiele, die (zum Glück!) für mehrere Plattformen erschienen sind. Sei es Red Dead Redemption, Mass Effect, Assassin's Creed oder, oder, oder. Viele Reihen punkten damit, sich eben nicht nur auf eine Konsole zu beschränken.

Auch sie wollen wir irgendwann gebührend würdigen. Den Anfang machen wir allerdings mit den Konsolen-Exklusivtiteln, da sie diejenigen sind, die eine Plattform wirklich scheinen lassen.