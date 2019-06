Links Awakening: Die Limited Edition ist ein Traum für Zelda-Fans

Gerade erst wurde auf Nintendos Direct zur E3 2019 ein Releasedatum für The Legend of Zelda: Link's Awakening bekanntgegeben, da stehen Fans schon vor der nächsten großen Kaufeintscheidung. Sichern sie sich die normale Edition des Remakes, oder greifen sie zur Limited Edition? Die hat nämlich Nintendo Deutschland kurz nach der Direct per Twitter bekanntgegeben.

Diese limitierte Edition von The Legend of #Zelda: Link's Awakening erscheint am 20.09. und enthält ein SteelBook® im Game Boy-Design! #NintendoE3 pic.twitter.com/C8hCItMEAo — Nintendo DE (@NintendoDE) June 11, 2019

Die Edition ist aktuell nur für Europa vorgemerkt und soll ab dem 20. September erhältlich sein. Darin enthalten sind:

Das Spiel in einer normalen Hülle

Ein 120-Seitiges Artbook

Ein Steelbook im Original Gameboy-Design

Neben dem dicken Artbook, das höchstwahrscheinlich voll von den wirklich herzergreifend niedlichen Bewohnern und Bösewichten von Cocolint sein wird, sticht vor allem das Steelbock ins Auge. Das ist nämlich in Form genau des Gameboys, auf dem das Action-Rollenspiel 1993 das erste Mal erschien.

Wo gibt es die Limited Edition?

So ein Steelbook dürfte nicht nur Fans der Reihe, sondern auch Nintendo-Fans im Allgemeinen fröhlich stimmen. Sowohl Art- als auch Steelnbook machen sich wahrscheinlich schick im Regal oder auf dem Wohnzimmertisch.

Allerdings müssen wir uns noch ein bisschen gedulden: Obwohl im Tweet bereits ein Datum steht, haben Onlinehändler und auch Nintendo selbst die Limited Edition noch nicht in ihrem Sortiment. Auch einen Preis gibt es noch nicht offiziell. Wir haben bei Nintendo nachgefragt und Updaten euch, sobald wir etwas neues wissen.

Was sagt ihr währenddessen zu der Limited Edition? Ist sie das, was ihr von einer besonderen Edition erwartet, oder hattet ihr euch etwas anderes gewünscht?