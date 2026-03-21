Die PlayStation gab es bisher in ganzen 13 verschiedenen Designs und dieses Modell ist ohne Zweifel das Schönste

Für Dennis ist die erste PlayStation auch gleich die Schönste. Was meint ihr?

Mit den Spyro-Spielen, Breath of Fire 3 und natürlich Gran Turismo gab es auf der ersten PlayStation nicht nur die besten Games, auch sah die PS1 von allen fünf PlayStation-Generationen natürlich auch mit großem Abstand am besten aus. Ich denke, speziell beim Look der Konsole sind wir uns alle einig? Also wirklich ALLE!



Oder seht ihr das etwa anders?

Grau und kompakt: Der beste PlayStation-Look!

Spaß beiseite. Über Geschmack lässt sich natürlich herrlich streiten, und speziell bei Videospielkonsolen spielt der Nostalgiefaktor natürlich eine enorm wichtige Rolle.

Für mich war die PS1 damals die erste eigene stationäre Konsole, nachdem ich zuvor lediglich bei Schulfreunden auf dem NES und dem SNES gezockt habe und ansonsten im eigenen Regal nur ein wunderschöner gelber Game Boy lag.

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Autoplay

Doch nehmen wir die Spiele einmal beiseite, hatte die PlayStation 1 für mich einfach alles: Sie war herrlich kompakt und passte im Gegensatz zur klobigen PS3 "Fat Lady" oder PS5 in jedes Regal. Zudem war sie super leicht zu bedienen, nicht voll gepflastert von den heutigen USB-Ports und der schlichte graue Look mit dem farbigen PS-Logo auf dem CD-Laufwerk hat einfach was.

Ok, zugegeben. Beim Grau kickt die Nostalgie natürlich enorm. Sie ist halt mattgrau. Aber hey, tausendmal besser als der grausige Klavierlack, auf dem man jeden Fingertatscher sofort sieht.

Damit ihr alle PS-Generationen auf einen Blick habt:

Aber wie seht ihr das?

Doch das ist natürlich nur meine bescheidene und von der eigenen Kindheit in den 1990ern geprägte Meinung. Viel spannender ist jedoch die Frage, welche PlayStation für euch den besten Look hat.

Daher stimmt gerne ab.

In die Umfrage habe ich natürlich nicht nur die Originale gepackt, sondern auch die Slim- und Pro-Modelle der jeweiligen PlayStation-Generation. Denn gerade in der PS3-Ära gab es beim Formfaktor natürlich immense Unterschiede.

Ich bin nicht nur gespannt, welche PlayStation generell das Rennen bei euch macht. Interessant ist auch, welche Generation ihr am schönsten findet. Für die Auswertung der Umfrage wärs natürlich super, wenn ihr eure Wahl noch ein wenig begründet.

Und gebt mir gerne einen Ausblick, in welcher Form und in welcher Farbe eurer Meinung nach die PS6 zum Release an den Start gehen sollte.