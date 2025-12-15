Fallout Season 2: Amazon veröffentlicht Folge 1 überraschend früher als angekündigt - aber wir gucken trotzdem etwas in die Röhre

Gute Nachrichten für viele Fallout-Fans: Die Premiere von Staffel 2 wird vorgezogen.

Eigentlich sollten es zum jetzigen Zeitpunkt nur noch knapp 33 Stunden sein, ehe die zweite Staffel der Fallout-Live-Action-Serie an den Start geht. Nun hat Amazon den Release allerdings noch verschoben – und zwar nach vorne!



Das heißt, die erste Folge wird bereits einige Stunden früher verfügbar sein. Eigentlich eine erfreuliche Nachricht. Leider werden viele von uns gar nicht so viel davon haben.

Premiere von Fallout Staffel 2 wird um einen Tag vorgezogen

Eigentlich war längst offiziell bekannt, wann die zweite Season von Fallout starten soll: Nämlich am 17. Dezember um 09:00 Uhr morgens deutscher Zeit. Amazon hat das in einem Marketing-Stunt jetzt aber über den Haufen geworfen und den Release mehrere Stunden vorgezogen, wie auf der Sphere in Las Vegas bekannt gegeben wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Demnach ist der Release der ersten Folge jetzt bereits am 16. Dezember um 6 p.m. PT, sechs Stunden vor der ursprünglich angekündigten Zeit. Für die meisten von uns wird das vermutlich allerdings keinen allzu großen Unterschied machen.



Rechnet man das nämlich auf deutsche Zeit um, ergibt sich bei uns damit ein Release am 17. Dezember um 03:00 Uhr morgens.

2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Autoplay

Die allermeisten von uns werden dann also gemütlich in ihren Bettchen schlummern und nur wenig von der vorgezogenen Premiere haben. Aber wer weiß, vielleicht seid ihr ja ohnehin gerne spät (oder sehr früh) wach oder gehört zu den passionierten Fans, die sich bei dieser Ankündigung direkt eine Dose Red Bull mit Espresso mixen.

Es gibt übrigens keine Hinweise, dass sich am restlichen Release-Rythmus von Staffel 2 der Fallout-Serie irgendetwas ändern wird. Wir gehen also davon aus, dass die restlichen Folgen ganz normal um 09:00 Uhr morgens im wöchentlichen Abstand bei uns erscheinen.

Na, zischt die Dose Red Bull, Monster Energy oder Rockstar Energy schon? Oder werdet ihr zur Premiere der ersten Folge höchstens von Fallout träumen?