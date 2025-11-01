Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Fortnite startet heute mit einer großen Kollaboration mit den Simpsons eine neue Season. Nach dem Live-Event gab es so einen kurzen Trailer zu sehen, der nicht nur dem Opening der Serie nachempfunden ist, sondern auch etwas Gameplay zeigt. So sehen wir unter anderem die Battle Pass-Skins von Homer, Ned, Marge, Fishsticks und Peely. Die letzten beiden bekommen spezielle Simpsons-Stile, um zum Rest der Season zu passen.

Wir begleiten für euch die aktuellen Wartungsarbeiten in einem Live-Ticker.