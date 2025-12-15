Fallout-Serie: Amazon lässt Staffel 1 von KI zusammenfassen und das Ergebnis ist genauso peinlich, wie ihr denkt

Die KI hat unter anderem die finale Wahl von Lucy in Staffel 1, die der Ghul ihr lässt, falsch verstanden. (Bild: Amazon Studios)

KI in der kreativen Branche: Ein schwieriges Thema, das regelmäßig auf Widerstand stößt. Dennoch hindert das Multi-Milliardenunternehmen wie Amazon nicht daran, weiter damit herumzuexperimentieren. So ist vor rund einem Monat ein Projekt an den Start gegangen, bei dem eine KI Serien-Hits des Streaminganbieters Prime Video zusammenfassen sollte – und am Beispiel von Fallout dabei ordentlich gescheitert ist.

Amazon-KI schlägt beim Zusammenfassen von Fallout-Serie fehl

Die erste Staffel der Fallout-Serie ist vor inzwischen anderthalb Jahren erschienen. Da bietet es sich vor dem Loslegen mit der zweiten Staffel an, eine Zusammenfassung der bisherigen Handlung anzuschauen.

Anstatt dies von einer realen Person zu einem informativen Video zusammenschneiden zu lassen, hat Amazon bei Fallout eine KI herangelassen. Das Ergebnis war ein Video mit monotoner KI-Stimme im Hintergrund, die bei der Handlung sogar Fehler gemacht hat.

Übrigens: Wir schreiben über das Ergebnis bewusst in der Vergangenheit, weil das Video in der Zwischenzeit offline genommen wurde. Ursprünglich war es auf der Serien-Seite unter den Bonus-Videos zur zweiten Staffel zu finden.

Diese Fehler hat die KI unter anderem gemacht

Die KI hat sich in der Zusammenfassung zwei grobe Schnitzer erlaubt (via GamesRadar+):

Sie hat die Flashbacks vom Ghul in der falschen Zeitperiode verortet. Sie spielen im Jahr 2077, doch die KI spricht von den 1950er-Jahren. Anstatt die Serie zu verstehen beziehungsweise richtig zu analysieren, hat sie sich dabei wohl vom retro-futuristischen Stil der Fallout-Welt täuschen lassen. Lucys Entscheidung im Finale wird falsch dargestellt: Laut der KI lässt der Ghul ihr die Wahl, sich ihm anzuschließen, oder zu sterben. Das wird so formuliert, als ob er sie töten würde. Dabei ist es in der Serie mehr die Wahl, sich mit ihm auf den Weg nach New Vegas aufzumachen, oder eben nicht.

Bevor das Video runtergenommen wurde, haben es einige Personen gesehen und ihre Beobachtungen im Internet geteilt. Dazu zählt auch der Redditor spicyitaliansausagee, der einen Screenshot von der fehlerhaften Zusammenfassung zeigt:

Auch wir haben das Staffelfinale von Fallout damals zusammengefasst und erklärt – und das ganz ohne KI:

Peinliche KI-Fehler anstatt Personen dafür einzustellen?

Im Kontext der KI-Entwicklung der letzten Jahre zeigen die Fehler einmal mehr, dass sie bei kreativer Arbeit höchstens als Stütze dienen sollte. Amazon hat das Feature zum Zusammenfassen von Serien in einem Blogpost genauer vorgestellt. Dafür zitierte man die folgenden Aussagen von Gérard Medioni, dem Technologie-Vizepräsidenten von Prime Video.

So seien die Video-Zusammenfassungen eine „bahnbrechende Anwendung generativer KI für Streaming“. Ferner würde das „einzigartige Feature das kontinuierliche Engagement für Innovation von Prime Video unterstreichen“, um ein besseres Seherlebnis für die Kundschaft zu liefern.

Das fehlerhafte Ergebnis zeigt, dass das aktuell nicht ganz der Realität entspricht.

Im verlinkten Reddit-Beitrag fasst es Kommentator*in Torbpjorn wie folgt zusammen und zieht eine Verbindung zum Fallout-Franchise: „Ziemlich auf den Punkt für das, was Fallout repräsentiert. Multi-Milliardendollarunternehmen mit räuberischen und geradezu bösartigen Geschäftspraktiken.“

Oder wie seht ihr das? Ist die Kritik nach den ersten gescheiterten Versuchen des KI-Zusammenfassungsfeatures gerechtfertigt?