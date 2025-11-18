Die Simpsons bekommen Familien-Zuwachs: In der aktuellen Folge wird eine neue Verwandte von Marge vorgestellt

Die Simpsons haben ein neues Familienmitglied. (Bild: © FOX/Walt Disney)

Die Simpsons sind eine der beliebtesten und am längsten ausgestrahlten Serien überhaupt. Aktuell läuft in den USA schon die 37. Staffel, die zeigt, dass die Geschichten aus Springfield noch nicht auserzählt sind. So wurde in der aktuellsten Episode eine ganz neue Figur eingeführt.

Spoilerwarnung: Wir verraten euch hier, was euch in der siebten Episode der 37. Staffel erwartet.

Marge bekommt eine neue Tante

Die siebte Episode der 37. Staffel und die 797. Folge überhaupt wurde am 16. November 2025 in den USA zum ersten Mal ausgestrahlt und trägt den Titel "Sashes to Sashes". In Deutschland sind die neuen Folgen der 37. Season noch nicht verfügbar.

Darum geht's in der Episode: "Sashes to Sashes" dreht sich vor allem um die in Springfield besonders wichtige Quimby-Familie, von der natürlich Bürgermeister Quimby am bekanntesten ist. Bart tritt gegen den Sohn des Bürgermeisters, Joe Quimby III, bei der Wahl zum Schülersprecher an.

Lisa recherchiert in der Episode, wie die Quimbys nach Springfield kamen und warum sie schon seit so vielen Jahren und Generationen über Macht in der Stadt verfügen. Dabei stolpert Lisa aber auch über ein Geheimnis, dass die Simpsons direkt angeht.

Sie findet nämlich heraus, dass Joe Quimby eine gewisse Bearice Bouvier geheiratet hat. Dabei handelt es sich um eine bisher nie erwähnte Tante von Marge, die ebenfalls Bouvier hieß, bevor sie Homer geheiratet hat.

Marge möchte zuerst nicht darüber sprechen, in einem Rückblick wird aber gezeigt, dass Beatrice Joe Quimbys Bürgermeisterkampagne geleitet hat. Auf der Hochzeit wird Joe von seinem Vater gedrängt, sich eine Geliebte zu nehmen. Daraufhin trennen sich die beiden wieder.

Kurz darauf wird auch klar, warum Marge nie von der Tante gesprochen hat. Als kleines Mädchen fragt sie Beatrice nämlich, warum sie sich getrennt hat, worauf diese antwortet, dass keine Prinzessinnen und keine Liebe gäbe, was Marge sehr traurig macht.

In der Gegenwart suchen Marge und Lisa die Tante auf, die Marge alles erklärt und sich entschuldigt. Sie versöhnen sich und die Kinder haben eine neue Großtante. Bart gewinnt die Wahl übrigens nicht.

Da die Geschichte in sich abgeschlossen ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass Beatrice in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen wird. Ähnliche wie Homers Mutter oder sein Halbbruder Herb dürfte sie, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelt auftreten.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch schon auf die neuen Simpsons-Folgen?