Mighty Nein Season 2: Release, Cast, Episoden, Story und mehr - Alles, was wir zu Staffel 2 der Critical Role-Serie wissen

Die Mighty Nein-Serie geht mit Staffel 2 weiter.

Die erste Staffel der auf Critical Role basierenden The Mighty Nein-Serie ist vorbei. Eine zweite Season ist aber bereits bestätigt und sogar schon in Produktion. Wir fassen alle bekannten Informationen zusammen.

Release: Wann erscheint The Mighty Nein Season 2?

Bislang gibt es noch kein konkretes Releasedatum für Staffel 2 von Mighty Nein, ein Release 2026 wird aber angestrebt.

Im Juni 2025 hatte Critical Role-CEO Travis Willingham (Stimme von Fjord) bestätigt, dass die Sprachaufnahmen für Staffel 1 und 2 abgeschlossen sind. Ende 2025 hatte Sam Riegel (Stimme von Nott) dann im Interview mit ScreenRant verraten, dass "ein bis zwei Folgen bereits fertiggestellt sind." Dabei gab er auch einen Ausblick auf ein mögliches Releasefenster, das allerdings noch unbestätigt ist:

"[Die Folgen] werden bis nächstes Jahr [2026] fertig sein, und wir hoffen definitiv, dass wir sie nächstes Jahr ausstrahlen können."

Gibt es schon einen Trailer zu The Mighty Nein Season 2?

Nein, bislang gibt es noch keinen Trailer für die zweite Staffel. Hier müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Den ersten Sneak Peak für Staffel 1 gab es vier Monate vor Release und den offiziellen Trailer dann knapp einen Monat vor dem Start.

1:53 The Mighty Nein: Die lang erwartete, neue Fantasy-Serie von Critical Role hat endlich einen Trailer

Autoplay

Streaming: Wo kann ich Mighty Nein Season 2 gucken?

Die Mighty Nein-Serie ist eine Co-Produktion von Animationsstudio Titmouse und Amazon Studios, letztere besitzen auch die Streamingrechte. Entsprechend ist The Mighty Nein genauso wie die Schwesterserie The Legend of Vox Machina exklusiv bei Amazon Prime verfügbar.