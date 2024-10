Die Simpsons verraten, warum Homer auch nach 35 Jahren Schabernack immer noch seinen Job im Kraftwerk hat

Homer hatte schon unzählige Jobs, kehrt aber immer wieder ins Atom-Kraftwerk zurück.

In den USA läuft derzeit die 36. (!) Staffel der Simpsons. Nach all den Jahren schafft es die Serie dabei noch immer, für Überraschungen zu sorgen und eröffnete die neue Season beispielsweise mal eben mit dem vermeintlichen Serienfinale. In einer neuen Folge wurde jetzt zudem einer der am längsten laufenden Running-Gags der Simpsons mit einer Erklärung versehen.

Darum bekommt Homer seinen Job immer wieder

Darum geht's: Im Grunde gibt es zwei Dinge, die Homer Simpson schon seit dem Anfang der Simpsons im Jahr 1989 regelmäßig tut: Seinen Sohn würgen und im Atomkraftwerk arbeiten. Ironischerweise ist er dort als Sicherheitsinspektor angestellt.

In unzähligen Folgen wird er gefeuert, kündigt, um sich neuen Unternehmungen zu widmen oder geht einfach wochenlang überhaupt nicht arbeiten. Dennoch bekommt er seinen Job am Ende der Folge oder spätestens in der nächsten Episode wieder.

Dahinter steckt ein Deal: Warum das ist, wurde jetzt in der Folge 'Shoddy Heat' erklärt. Die Episode deckt auf, dass Homers Vater Abe in den 1980er-Jahren als Privatdetektiv gearbeitet hat. Als er kurz davor stand, illegale Machenschaften von Mr. Burns – dem Eigentümer des Atom-Kraftwerks – aufzudecken, bietet dieser ihm einen Deal an.

Wenn Abe die Sache ruhen lässt, bietet Mr. Burns im Gegenzug Homer einen Job an, sobald dieser erwachsen ist. Er verspricht, den Sohn niemals zu feuern – egal, wie oft er für Chaos sorgt oder Fehler macht. Abe wird klar, dass Homer einen solchen Job später brauchen wird und stimmt dem Deal zu.

Damit gibt es jetzt also auch im Simpsons-Universum selbst eine Erklärung dafür, dass Homer niemals wirklich gefeuert wird und immer wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren darf. Abe zeigt sich in der Folge besorgt, dass Homer sich schlecht fühlen könnte, wenn er je von dem Deal erfährt.

Der ist aber ziemlich froh darüber, dass er tatsächlich nie gefeuert werden kann und dankt seinem Vater dafür, dass der das Geheimnis so lange für sich behalten hat.

Was haltet ihr von der Erklärung? Schaut ihr die Simpsons noch nach all den Jahren?