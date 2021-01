Beste Sims 4-Gameplay-Packs: Ranking aller 9 DLCs für PS4, Xbox, PC

Erstmalig in der Geschichte der Sims hat Die Sims 4 die sogenannten Gameplay Packs auf den Markt gerufen. Seit dem ersten Gameplay Pack aus dem Januar 2015 erschienen über die Jahre hinweg zahlreiche Packs, die das Leben eurer Sims mit neuen Inhalten und Spielfunktionen bereichern und sie auf die unterschiedlichsten Abenteuer schicken soll. Doch welches Gameplay-Pack kann am meisten überzeugen? Welche lohnen sich besonders? Findet es im großen GamePro-Ranking heraus.

Hinweis: Alle kostenpflichtigen Gameplay-Packs in diesem Ranking sind sowohl für den PC als auch für PS4 und Xbox One erhältlich und erfordern allesamt das Basis-Spiel Die Sims 4.

9. Wellness-Tag

Darum geht's: Im Gameplay Pack "Wellness Tag" dreht sich alles um das seelische und körperliche Wohlbefinden eurer Sims. Diese können sich im neuen Schauplatz des Wellnesscenters verschiedenen Massagen wie der Aromatherapie oder einer Hot Stone Massage unterziehen. Auch Saunen stehen euren Sims zur Verfügung. Soll es etwas sportlicher sein, können sie sich im Yoga üben und die Geheimnisse der Teleportation erlernen.

Was es ausmacht: Wellness Tag ist ein süßes DLC für "Zwischendurch". Da es jedoch wenig alltäglich ist und das Gameplay, beziehungsweise den Alltag eurer Sims nur in einem bestimmten Bereich beeinflusst, landet es im Ranking auf dem letzten Platz. Ins Spa zu gehen fühlt sich wenig besonders an, zudem gibt es vergleichsweise zu wenig Inhalte. Wellness Tag hätte aus diesem Grund genauso gut lediglich nur ein Accessoire-Pack werden können.

8.Vampire

Darum geht's: Wie bereits in Sims 3 kehren Vampire zu den Sims 4 zurück und treiben ihr Unwesen in der Welt der Sims. Diese können in "Erstelle einen Sim" erstellt werden, wobei es zwei verschiedene Arten von Vampiren gibt: Normale und "Dunkle" Sims. Die dunkle Form der Vampire kommt zur Vorschau, wenn die Wesen der Nacht ihren Durst an anderen Sims stillen. Apropos: Vampire haben natürlich andere Bedürfnisse als normale Sims. So benötigen diesen anstatt Nahrung, Plasma.

Das Gameplay Pack Vampire bringt auch eine neue Wohnwelt mit sich: In Forgotten Hollow treibt so mancher Vampir umhüllt von dichten Nebelschwaden sein Unwesen.

Was es ausmacht: Das Pack ist ein sehr spezielles und mystisches Gameplay Pack, was durch seine Übernatürlichkeit vielleicht nicht jedermanns Geschmack trifft. Vampire sind wenig realistisch, so bringt das Pack weniger neue alltagstaugliche Inhalte in die Welt der Sims, weshalb es auf dem vorletzten Platz landet

7.Strangerville

Darum geht's: Im Gameplay Pack Strangerville werdet ihr als Spieler in eine merkwürdige Stadt mit dem Titel Strangerville entführt, wo es zu eurer Aufgabe wird, die Geheimnisse des Örtchens aufzudecken. Bei Strangerville handelt es sich um eine Wüstenstadt inklusive seltsamen Wetter und unheimlichen Bewohnern. Schlagt ihr mit eurem Sim die Militärkarriere ein, könnt ihr Nachforschungen anstellen um Hinweisen nachzugehen, die das Rätsel des Geheimlabors und weshalb die Bewohner von Strangerville auf seltsame Weise erkranken, aufdecken.

Was es ausmacht: Bei Strangerville handelt es sich tatsächlich um ein seltsames, fast unsympathisch wirkendes DLC, das wenig Charme versprüht. Tatsächlich ist die Idee des DLCs jedoch recht abwechslungsreich und fällt aus dem typischen Rahmen der sonstigen Gameplay Packs raus.

Im Pack gibt es erstmalig in Sims 4 eine Quest zum Spielen, eine feste Storyline, der man nachgehen kann. Tatsächlich bietet diese jedoch keinen sonderbaren Wiederspielwert. Das DLC lohnt sich für Fans der Serie Stranger Things, da die Storyline an diese recht angelehnt ist. In unserem Ranking belegt das DLC den siebten Platz.

6. Star Wars: Reise nach Batuu

Darum geht's: Die Sims und Star Wars? Wie soll das zusammenpassen? Für viele kam die Ankündigung überraschend: Star Wars hat es mit dem Gameplay Pack Star Wars: Reise nach Batuu nun auch ins Sims-Universum geschafft. Im DLC können Spieler mit Kylo Ren und Rey aus Star Wars Missionen bestreiten. Besonders cool: Im Gameplay Pack könnt ihr euren eigenen Droiden bauen und ein eigenes Lichtschwert schwingen!

Was alles in Reise nach Batuu steckt und ob das funktioniert, lest ihr hier nach:

0 0 Mehr zum Thema Die Sims 4 und Star Wars? Das passt super, ist aber auch erschlagend

Was es ausmacht: Die Missionen spielen sich jedoch alle auf simplem Niveau. Das DLC ist allgemein sehr nischig und wirklich nur etwas für eingefleischte Star Wars Fans. Da es aber doch irgendwie sehr putzig und charmant wirkt, belegt Star Wars: Reise nach Batuu den sechsten Platz im Ranking.

