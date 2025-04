Die Sims 4 - Reich werden ohne Cheats: So verdient ihr nur mit Pflanzen und Gartenarbeit richtig viel Geld

Die Community schwört auf Pflanzen, wenn es ums Geld verdienen geht.

Jede Person, die schon einmal Sims gespielt hat, kennt vermutlich den Geld-Cheat Motherlode. Was aber, wenn ihr fair spielen, aber trotzdem einen Haufen Geld haben wollt? Eine mögliche Antwort ist Gartenarbeit, die sich echt lohnen kann.

“Ich wünschte, das hätte ich früher gewusst”

Gärtnern und klassisches Farming-Sim-Gameplay gehören schon lange zum Repertoir von Die Sims 4. Wenn ihr die Fähigkeit Gartenarbeit von euren Charakteren hochlevelt, könnt ihr mit relativ wenig Aufwand reich werden. Auch langjährige Sims-Fans sind sich an dieser Stelle sicher: Es lohnt sich.

Grundsätzlich müsst ihr dafür Samen in entsprechende Blumentöpfe oder Beete einpflanzen. Mit der Zeit könnt ihr die jeweiligen Früchte wiederholt ernten und verkaufen, solange ihr euch regelmäßig um eure grünen Freunde kümmert.

Welchen Pflanzen sich lohnen, hängt von eurem Budget und der Zeit ab, die ihr investieren wollt. Früchte wie Weintrauben könnt ihr beispielsweise schon früh mit dem Starterfrüchte-Paket erwerben. Sie sind also günstig und lassen sich profitabel verkaufen.

In der Community liegt die Empfehlung bei Löwenmäulchen. Diese findet ihr manchmal auch in der Spielwelt, so dass ihr sie auch kostenlos bekommen könnt. Sie zu verkaufen, kann sich mit Erlösen zwischen 12 bis 43 Simoleons pro Pflanze, je nach Qualitätsstufe, ebenfalls lohnen.

Vor allem könnt ihr ab Gartenlevel Stufe 5 Löwenmäulchen mit Erdbeeren zu wertvollen Drachenfrüchten veredeln. Seltene Exemplare wie diese oder anderen Beispiele wie Orchideen könnt ihr für viele hunderte Simoleons pro Ernte verkaufen.

Jahreszeiten-Erweiterung

Falls ihr den entsprechenden Addon habt, müsst ihr beim Züchten von Pflanzen auf die wechselnden Jahreszeiten achten. In den unpassenden Monaten sterben eure Pflanzen aber nicht ab, sondern bleiben lediglich inaktiv. Ihr könnt sie also beruhigt stehen lassen oder ein Gewächshaus bauen, um sie ganzjährig nutzen zu können.

Außerdem könnt ihr mit der Erweiterung für 5.000 Zufriedenheitspunkte einen Geldbaum freischalten. Wie der Name schon vermuten lässt, wachsen daran zu jeder Jahreszeit Geldscheine.

7:19 Sims 4 stellt neues Erweiterungspack "Vom Hobby zum Business" mit Gameplay-Trailer vor

Autoplay

Qualität eurer Pflanzen steigern

Wenn ihr eure Pflanzen jeden Tag gießt, Unkraut entfernt und Schädlinge verscheucht sowie andere Aktionen ausführt, steigt eure Gartenfähigkeit bis auf Stufe 10. Mit höherem Level schaltet ihr wiederum mehr Optionen frei, mit denen ihr euch das Leben im Grünen deutlich einfacher und profitabler machen können.

Ab Level 3 könnt ihr beispielsweise düngen, was ihr auch bei jeder Gelegenheit tun solltet. Damit steigt die Qualitätsstufe eurer Pflanze schneller von “Normal” zu “Perfekt”, vorausgesetzt ihr kümmert euch gut um sie.

Dafür könnt ihr entweder Dünger kaufen oder ihr nutzt andere geerntete Erträge. Die entsprechenden Optionen seht ihr im Kontextmenü. Pflanzen mit höherer Qualität werfen mehr Geld ab, also dranbleiben!

Selten aber wertvoll: Die Todesblume

Wenn ihr mehr Zeit investieren wollt, könnt ihr auch größere Beträge einfahren. Einige User schwören etwa auf die seltene Todesblume. Mit der könnt ihr nicht nur den Sensenmann bestechen, um den Tod eines Sim hinauszuzögern. Sie zu verkaufen lohnt sich ebenfalls.

Habt ihr mehrere davon auf die höchste Qualität gepflegt, könnt ihr bei jeder Ernte mit einem wahren Geldregen rechnen, wie Fans auf Reddit bestätigen.

Um sie zu bekommen, könnt ihr sie beispielsweise aus einem Granatapfel und einer Orchidee veredeln. Oder ihr kauft seltene Samenpäckchen, die mit 1.000 Simoleons allerdings vergleichsweise kostspielig sind. Habt ihr erstmal eine ergattert, könnt ihr eure Ernte erneut einpflanzen und das Gewächs so multiplizieren.

Letztlich gibt es viele Pflanzen und Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Hauptsache ist, dass ihr im Blick behaltet, dass sich Gartenarbeit in Die Sims 4 finanziell sehr lohnen kann. Wenn eurer grünes Paradies einmal steht, müsst ihr nämlich nicht mehr viel machen, außer regelmäßig vorbeizuschauen und euer Geld einsacken.

Was denkt ihr: Wie verdient ihr das meiste Geld in Die Sims 4, wenn ihr ohne Cheats spielt?