Dieses kleine Sims 4-Detail ist herzallerliebst und erinnert daran, warum wir mehr mit Plüschtieren spielen sollten

Seid nett zu euren Plüschtieren, sie danken es euch. Das gilt auch in Die Sims 4! (Bild: Reddit/u/Intrepid_Head3158)

Alle lieben Plüschtiere. Ein Statement, das wohl ohne weitere Erklärungen auskommt. Umso schöner ist ein niedliches Detail in Die Sims 4, das leicht zu übersehen ist. Große Teddybären, Stoffkatzen und Co. sind hier nämlich gar nicht so leblos, wie es zunächst scheint.

Stattdessen fühlen sie mit euren Sims mit, wenn sich die digitalen Menschen bei ihren treuen Stofftieren ausweinen oder in einem schwachen Moment ihre Wut an ihnen auslassen. Erkennen könnt ihr die Reaktionen der Plüschies an ihren Augen.

Kürzlich wurde übrigens das neue Sims 4-Erweiterungspack mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt. Schaut ihn hier an:

7:19 Sims 4 stellt neues Erweiterungspack "Vom Hobby zum Business" mit Gameplay-Trailer vor

Autoplay

Teddybären lassen euch nicht im Stich

Falls ihr dieses kleine Feature noch nicht bemerkt habt, geht es euch wie Reddit-User Intrepid_Head3158 und vielen anderen in der Sims-Community. Als sich ein junges Sim-Mädchen bei ihrem Teddy ausweint und daraufhin bessere Laune bekommt, freut sich das Stofftier offensichtlich mit. Vor lauter Begeisterung landete die sympathische Entdeckung im Forum.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Nachdem das traurige Mädchen ihren treuen Teddy umarmt hat, kneift dieser freudig die Augen zusammen. Abhängig von der Stimmung des Kindes ändert sich auch die Interaktion ein wenig.

Falls ihr mit einem erwachsenen Sim auch mit einem Teddy spielen wollt, braucht ihr dafür das Persönlichkeitsmerkmal "Kindisch", das ihr ab dem Teenager-Alter auswählen könnt. Wenn sie ein Stofftier umarmen, macht das eure Sims für vier Stunden glücklicher.

Mit Stofftieren spielen lohnt sich

Je nachdem, wie sich ein Sim gegenüber einem Stofftier verhält, nimmt das Einfluss auf die Beziehung der beiden. Normale Menschen sollten sie sich natürlich um eine positive Freundschaft zu ihren Plüschies bemühen, aber wenn ihr unbedingt gemein sein müsst, nehmen flauschige Hasen, Dinos und Co. auch dieses Verhalten an.

Habt ihr eine positive Beziehung durch Spielen und Interaktionen, können Kinder ihren Teddy beispielsweise zum wohlverdienten Winterschlaf ausfragen. Außerdem verbessert sich die Stimmung in schwierigen Zeiten durch bitter nötige Umarmungen.

Seid ihr dagegen schlechte Menschen, könnt ihr das arme Geschöpf auch anschreien, es ignorieren oder mit der Mülltonne drohen, was eine traurige Reaktion hervorruft. Aber das würde natürlich niemand von euch machen. Richtig?

Mit einem Stofftier zu spielen, lohnt sich für Kinder. Ihr könnt damit die Werte für Kreativität, soziale Fähigkeiten und Charisma steigern. Da die verschiedenen Varianten des Teddybären alle nur ein einziges Feld Platz brauchen und es preislich schon bei $75 losgeht, sollten eigentlich all eure Sprösslinge eine flauschige Freundschaft pflegen.

Habt ihr schon mal auf diese süßen Details geachtet oder ist euch das gänzlich neu?