Die Sims 4 bekommt einen Mod-Manager und macht mich Mod-Muffel damit überglücklich

Ein Mod-Manager ist genau das, auf was ich seit Jahren warte! Mod-Muffel wie ich kommen so auch endlich in den Genuss einiger Mods und Items, ohne das wir uns groß Gedanken machen müssen. Hier steht Bequemlichkeit und Sicherheit im Fokus.



Ich habe nämlich keine Lust, mich stundenlang durch Tumblr und andere Seiten zu wühlen, um gute Mods und Objekte zu finden, die ich dann nachträglich auch für Updates im Blick behalten muss. Außerdem muss ich mich so nicht mehr groß darum kümmern, wie ich Mod X oder Item Y sauber ins Spiel einbaue (auch wenn das kein Hexenwerk ist). Mal ganz davon abgesehen, das so auch das Risiko sich Viren einzufangen oder Spielstände zu zerstörten an sich der Vergangenheit angehört.



Die Auswahl wird natürlich längst nicht an die Mod- und CC-Vielfalt herankommen, wie wir sie sonst in den Weiten des Internets finden. Dafür bekommen wir an einem Ort eine sortierte Auswahl an qualitativen und geprüften Inhalten, die sich automatisch aktualisieren und sich leicht de- bzw. aktivieren lassen. Etwas, was es schon hätte längst geben sollen und ich mir auch direkt für "Die Sims 5" (Project Rene) wünsche.