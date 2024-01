Die Sims 4: Neue Roadmap bestätigt Mittelalter-Erweiterung für Baufreunde und weitere DLCs

Wer Die Sims Mittelalter (hier im Bild) mochte, kann sich in Die Sims 4 bald das mittelalterliche Flair nachbauen.

Kennt ihr noch Die Sims Mittelalter? Das Spin-off von 2011 war viel mehr ein Rollenspiel, als eine Lebenssimulation, hatte aber durchaus seine Fans, was vor allem Setting lag. In Die Sims 4 können wir durch die vielen Inhalte zwar auch ein mittelalterliches Atmosphäre erschaffen, aber längst nicht so gut, wie es bald dank eines neuen Build Kits der Fall sein wird.

Darauf lässt nicht mehr nur ein Leak und eine frühere Umfrage schließen, sondern nun auch die offizielle neue Roadmap. Die bestätigt neben dem Castle Estate Kit noch viele weitere neue Inhalte.

Neue Sims 4-Roadmap teast Inhalte bis April 2024 an

Die neue Roadmap haben Electronic Arts und Maxis über einen kleinen Clip vorgestellt. Die angeteasten Inhalte sollen "für Aufsehen sorgen".

Das erwartet uns bis Ende April in Die Sims 4:

zwei "mit Spannung erwartete Kits", die das Resultat einer Community-Umfrage sind: ein Mittelalter-Kit, was an dem Wappen mit Ritterhelm und mittelalterlichen Kirchenfenstern zu erkennen ist ein Goth Fashion Kit, da ein Armreif und Handschuhe mit Nieten gezeigt werden

ein "wunderschöner" Sims Delivery Express-Drop (SDX) - hier erwarten uns wahrscheinlich neue Items für den Erstelle deinen Sim-Modus, da ein Kleid als auch ein Gesicht angedeutet wird

ein "funkelndes" Accessoires Pack - ein gläserner Gartenzwerg und ein Diamant lassen viel Bling-Bling erwarten

ein "feierliches" Bau-Kit - die Luftballons und Discokugel lassen auf viele neue Gegenstände schließen, um eine ordentliche Party zu feiern

ein in Kooperation entstandenes Style Kit

Wann die ganzen neuen Inhalte erscheinen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Sims 4-Kit Castle Estate lässt uns Burgen und Herrenhäuser bauen

Zum Burgen-Bau-Kit haben wir dank eines Leaks auch schon nähere Informationen. X/Twitter-User retchiputa hat in der EA App bereits Screenshots und eine Beschreibung entdecken können:

Demnach sollen wir "die klassische Pracht eines Schlosses" mit dem Castle Estate Kit erfassen können. Mit dem Kit können wir aus Steinwänden, Bleiglas, großen Treppen, Wasserspeier, gotischen Bögen und mehr unsere ganz eigene Burg und andere mittelalterliche Bauten zusammenzimmern.

Wann kommt das Burgen-Kit? Ein Datum dazu steht noch aus. In dem geleakten App-Eintrag steht zwar etwas vom 15. Oktober 2099, aber das ist eindeutig ein Platzhalter, genauso wie der Preis von 99 Euro.

Sobald wir mehr darüber wissen, wann das Castle Estate Kit und die anderen neuen DLCs kommen, informieren wir euch auf GamePro.de darüber.