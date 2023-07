Die Sims 4 Pferderanch: Alle Infos zur nächsten großen Erweiterung

Die nächste Erweiterung für die Sims 4 macht Pferde zur großen Neuerung.

Die Lebenssimulation Die Sims 4 von Electronic Arts erfreut sich auch im neunten Jahr ihres Bestehens großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass EA regelmäßig große Erweiterungen für den Titel nachschießt. Die neueste davon ist für Ende Juli angekündigt und hat Pferde als großes Thema. Wir konnten schon vor dem Launch einer Präsentation von "Pferderanch" beiwohnen und einen ausgiebigen Blick auf die Inhalte werfen.

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Die Sims 4: Pferderanch

Release: 20. Juli 2023

20. Juli 2023 Systeme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Mac

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Mac Preis: 39,99 Euro

Hier könnt ihr euch einen aktuellen Trailer zur Erweiterung anschauen:

3:10 In Die Sims 4 könnt ihr schon bald eure eigene Pferderanch aufbauen - so funktioniert's

Ein Paradies für Pferde-Fans

Schauplatz der Pferderanch-Erweiterung ist Chestnut Ridge, eine komplett neue Welt, die mit seinen Prärienlandschaften ziemlich starke Western-Vibes versprüht. Hier könnt ihr eine komplett eigene Ranch hochziehen, deren Inneneinrichtung und Außenbereiche ihr wie bei Die Sims üblich selbst bestimmen könnt.

Herzstück des kostenpflichtigen DLCs sind aber die Pferde, die ähnlich wie Hunde und Katzen funktionieren. Ihr könnt sie auf unterschiedlichen Wegen auf eure Ranch holen. Entweder rettet ihr sie in der Umgebung, kauft sie im nahen Städtchen New Appaloosa oder züchtet sie selbst – Ja, es gibt also auch niedliche Fohlen! Sind sie bei euch eingezogen, könnt ihr sie trainieren, auf ihnen reiten oder mit ihnen an örtlichen Wettbewerben teilnehmen.

Weitere Infos zu den Pferden im Erweiterungs-Pack:

über 30 unterschiedliche Pferderassen

3 Charaktereigenschaften pro Pferd (z.B. Zurückhaltend, Widerspenstig etc.) selbst festlegbar

enorm umfangreicher Editor für Farben, Hufen, Mähne, Schwanz etc.

es gibt sogar Muster und Accessoires (Hüte, Schleifen etc.) die ihr auf den Pferden “anbringen” könnt

Jedes Pferd hat vier trainierbare Fähigkeiten: Temperament, Beweglichkeit, Springen und Ausdauer

Ihr könnt dem Pferd ein Einhorn-Cosplay verpassen!

zwei Outfits pro Pferd: Alltag und Reit-Outfit

zig anpassbare Reit-Items wie Zaumzeug, Decken, Sättel etc.

Wenn es den Pferden gut gehen soll, ist entsprechende Pflege nötig.

Passend dazu könnt ihr auch eure Sims mit einer ganzen Reihe von neuen Klamotten einkleiden. Es gibt beispielsweise eine ganze Reihe an Western-Outfits, Karohemden, Jeans, Halstüchern oder Hüten. Auch die sind in einem Editor dank vieler unterschiedlicher Muster oder Farben vielfältig anpassbar. Thematisch kommen zudem einige Merkmale dazu, etwa "Rancher" oder "Pferdeflüsterer".

Reiten will gelernt sein

Eine wichtige Komponente des DLCs ist laut den Entwickler*innen die Beziehung zu den Pferden. Diese lässt sich durch zahlreiche Interaktionen (streicheln, säubern, trainieren etc.) verbessern, was dann wiederum die Fähigkeiten der Reittiere erhöht. Das Reiten müssen die Sims zudem erst lernen, anfangs sind sie deswegen noch nicht allzu schnell unterwegs, wenn sie auf einem Pferderücken sitzen.

Natürlich muss für die Pferde auch gesorgt werden. Das überall wachsende Präriegras lässt sich ernten und dann zu Heu und damit prima weiter zu Pferdefutter verarbeiten. Außerdem solltet ihr eine ausreichende große Koppel mit Wasserversorgung und Spielmöglichkeiten bereitstellen.In der von uns gesehenen Präsentationen sprangen die Pferdchen beispielsweise über Hindernisse oder turnten mit riesigen Bällen (!) herum.

Es gibt sogar ein Einhorn-Cosplay für die Pferde!

Zusammen mit anderen Arbeiten, die auf der Ranch anfallen, wird die neue Erweiterung fast schon ein "Pferde-Manager". Wer darauf keine Lust hat, kann Hilfskräfte anheuern, die sich dann um die Aufgaben kümmern. So könnt ihr euch dann beispielsweise in Ruhe die neuen Möbel und Einrichtungsgegenstände anschauen und platzieren, die das Pack bereit hält, darunter:

Schaukelstühle

Grillstationen samt neuer Rezepte

Wagenräder

Nein, was sind die süüüüüüüüß!

Neben den Pferden gibt es auch zwei andere neue Tiersorten im Erweiterungspaket und die sind unser heimliches Highlight. Es handelt sich nämlich um knuffige Mini-Ziegen und -Schafe, von denen ihr auf eurer Farm gleich mehrere halten könnt. Die sind zunächst mal ziemlich niedlich, haben daneben aber auch andere Vorteile.

Der Gipfel der Knuffigkeit: Die Mini-Ziegen des DLCs.

Die von ihnen gewonnene Wolle oder gemolkene Milch lässt sich beispielsweise im Ort zu Geld machen. Etwas fies: Mit einer Interaktion könnt ihr die Mini-Viecher derart erschrecken, dass sie umfallen und sich tot stellen.

Eine weitere Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist das Herstellen von Säften. Schmeißt davon einfach etwas vom geernteten Obst der Bäume auf eurer Farm in eine der neuen Saftpressen und hüpft anschließend mit eurem Sim darauf herum, um Saft zu produzieren, den ihr natürlich auch selbst verköstigen könnt. Bei längerer Lagerung werden die Getränke wertvoller.

Weitere Beschäftigungen in Chestnut Ridge

Nicht nur auf eurer Farm, auch in New Appaloosa oder dem Umland eures Zuhauses gibt es einige Aktivitäten zu entdecken. An Informationstafeln lassen sich beispielsweise Ranch-Events oder Wettbewerbe starten, um die Pferde weiter zu verbessern.

Ihr könnt zudem eine Party auf eurem Hof veranstalten und andere Sims einladen, der örtlichen (Nektar-) Bar einen Besuch abstatten, im General Store einkaufen gehen oder die Gegend erkunden. Während der Präsentation wurde unter anderem ein mysteriöser Rancher in der Galloping Gulch-Gegend sowie eine düstere Höhle erwähnt.

Nach einem anstregenden Tag auf der Ranch kann mit anderen Sims getanzt werden.

Technisch machte das Sims 4-Paket schon einen ziemlich guten Eindruck. Die gezeigten Areale wirken manchmal zwar etwas grobschlächtig, waren aber sehr atmosphärisch und mit vielen kleinen Details gestaltet. Uns gefielen vor allem die liebevollen Animationen der Tiere.