Neue Sims-Packs machen Sims 4 mit nettem Krimskrams chaotischer und realistischer

Obwohl sich mit Project Rene schon der Nachfolger in Entwicklung befindet, wird Die Sims 4 keineswegs vernachlässigt. Nachdem das Grundspiel vor kurzem für alle Plattformen komplett kostenlos wurde, wird die Lebenssimulation weiter fleißig mit Updates versorgt. So erscheinen bereits am 10. November auch wieder zwei kleine neue Sets, die das Spiel vor allem optisch weiter aufhübschen werden.

Mehr Krimskrams ist immer gut

Eines der beiden Sets ist das Krimskrams-Set. Klingt vielleicht zunächst recht unnötig, wird aber für mehr Individualität und Detailreichtum in den Wohnungen eurer Sims sorgen. Im Set enthalten sind nämlich kleine Hobby- und Alltagsgegenstände, die dann die Interessen eurer Spielfiguren besser reflektieren.

So könnte es also bald bei euren Sims zuhause aussehen:

Bei einem kaffeesüchtigen Sim stehen dann beispielsweise bald benutzte Kaffeetassen herum, aber auch Zeitschriften- und Bücherstapel sowie Schminkutensilien und Schmuckkästchen sind im Set enthalten. Für die analogen Gamer unter euren Sims sind selbst Brettspiele am Start. Alles also kleine Items, die das Wohnambiente eurer Sims wieder etwas authentischer gestalten und ihren Charakter unterstreichen.

Pastell passt auch immer

Das zweite neue Set trägt den Namen Pasell-Pop-Set. Das bringt eigentlich genau das, was der Titel schon verspricht. Dabei erhaltet ihr neue Pastellmuster, unregelmäßige Formern, Vintage-Akzente und vieles mehr. Dieses Set ist dabei zusammen mit Community-Mitglied und Sims Pro Jesse "Plumbella" McNamara entstanden. Dieser gab sogar ein Interview zu seinen Gedanken beim Designen, das findet ihr auf der EA Website zu Die Sims 4.

Das Bild gibt euch einen kleinen Ausblick darauf, was euch das Set bietet:

Seid ihr jetzt neugierig geworden? Dann bekommt ihr beide Sets ab dem 10. November gegen 19 Uhr für die Plattform eurer Wahl, also der Xbox One, der PS4 und dem PC. Ganz ohne Geldeinsatz kommt ihr da aber leider nicht aus, die beiden Sets sind jeweils für 4,99 € erhältlich.

Wie gefallen euch die kleinen Krimskrams-Details und die Pastell-Töne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.