Die Sims 4 - 10 fantastische Galerie-Kreationen, die ihr laden müsst

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Die Sims-Spielereihe dürfen auch endlich alle Konsolenspieler die Sims 4-Galerie benutzen und die vielfältigen Werke anderer Fans herunterladen. Wir haben euch unsere zehn Favoriten zusammen gestellt, die ganz sicher ein echter Blickfang in euren Nachbarschaften sind. Oder ihr nutzt sie als Inspiration für eigene, kreative Bauprojekte, die ihr dann in der Galerie teilt!

Wie finde ich Kreationen in der Sims-Galerie?

Gute Frage, einfache Antwort: Um die hier aufgezählten Kreationen zu finden, öffnet zunächst die Galerie (im Die Sims 4-Hauptmenü oder aus dem laufenden Spiel heraus) und gebt dann den Namen der jeweiligen Kreation in die Suchleiste ein. Also beispielsweise "Fallout Town", wenn ihr die Stadt aus dem gleichnamigen Spiel in eure Sims-Welt holen wollt.

Da die Galerie plattformübergreifend genutzt wird, sind sämtliche auf dem PC erstellte Galerie-Inhalte für PS4- und Xbox One-Spieler verfügbar, praktisch!

Wir ihr die die Galerie auf PS4 und Xbox One nutzt, erklären wir euch ausführlich in einem separaten Guide.

1. Fallout Town

Erstellt von: Simproved

Simproved Grundstücksgröße: 50x40

50x40 Grundstücksart: Wohngrundstück

Wohngrundstück Voraussetzungen: An die Arbeit!, StrangerVille, Fröhliche Feiertage-Pack

Endzeit-Sims finden in dieser kleinen, aus Flugzeugteilen und sonstigen Zivilisationsresten zusammengeschraubten Siedlung ein sicheres, neues Zuhause. Dieses Grundstück mit dem Flair von Mad Max oder Fallout passt am besten zu einer kargen Wüstennachbarschaft.

2. Hogwarts

Erstellt von: HatsyYT

HatsyYT Grundstücksgröße: 64x64

64x64 Grundstücksart: Wohngrundstück

Wohngrundstück Voraussetzungen: Zeit für Freunde, An die Arbeit!, Gaumenfreuden, Wellness-Tag, Outdoor-Leben, Gartenspaß-Accessoires, Kinderzimmer-Accessoires, Romantische Garten-Accessoires, Heimkino-Accessoires, Grusel-Accessoires, Coole Küchen-Accessoires, Luxus-Party-Accessoires

Mit diesem Prachtbau werden Magierträume wahr: Eure Sims bewohnen die ikonische Magierschule im Norden Englands und dürfen an den Filmkulissen nachempfundenen Schauplätzen ihren Alltag verbringen. Besonders schick wird es natürlich, wenn ihr dort auch Magier-Sims einziehen, zaubern und Zaubertränke brauen lasst.

3. Die Tardis (Dr Who)

Erstellt von: GymeaLille

GymeaLille Grundstücksart: Wohngrundstück

Wohngrundstück Grundstücksgröße: 20x15

20x15 Voraussetzungen: keine

In der seit 1963 von der BBC produzierten, englischem SciFi-Serie um den nur als "Der Doktor" bekannten Zeitreisenden und seine menschlichen Gefährten spielt das als Polizei-Notrufzelle getarnte Zeit-Raumschiff "Tardis" eine wichtige Rolle. Das weitläufige Interieur im Keller des Grundstücks lässt auch für ganz normale Sims keine Wünsche offen!

4. Dalaran (World of Warcraft)

Erstellt von: Simoniona

Simoniona Grundstücksart: Nachtclub

Nachtclub Grundstücksgröße: 64x64

64x64 Voraussetzung: Hunde & Katzen, Großstadtleben, Zeit für Freunde, An die Arbeit!, Dschungel-Abenteuer, Vampire, Gaumenfreuden, Wellness-Tag, Outdoor-Leben, Waschtag-Accessoires, Kleinkind-Accessoires, Fitness-Accessoires, Bowling-Abend-Accessoires, Vintage Glamour-Accessoires, Gartenspaß-Accessoires, Kinderzimmer-Accessoires, Romantische Garten-Accessoires, Heimkino-Accessoires, Grusel-Accessoires, Luxus-Party-Accessoires, Fröhliche Feiertage-Pack

Die fliegende Magierstadt Dalaran bietet Spielern in mehreren World of Warcraft-Addons eine wichtige Ausgangsbasis für ihre Abenteuer. In diesem findet ihr alle wichtigen Orte aus dem Spiel wieder. Selbst die eher zwielichtige Schattenseite wartet auf euren Besuch.

5. Gingerbread Coffee House

Erstellt von: Amy_Fazila_

Amy_Fazila_ Grundstücksgröße: 40x30

40x30 Grundstücksart: Lounge

Lounge Voraussetzung: Fröhliche Feiertage-Pack

Weihnachtliche Stimmung holt ihr euch mit diesem einzigartigen Kaffeehaus in eure Nachbarschaft, stilecht mit Lebkuchenmann-Riesenfigur und Schnee. So wird auch ein Ausflug im Hochsommer ein echtes Erlebnis für eure Sims.

Auf Seite 2 findet ihr noch mehr verrückte Galerie-Kreationen.