Konkurrenz für Forza Horizon 6: Dieses neue Open World-Rennspiel ist mutig und für mich aus zwei Gründen richtig spannend

Diese beiden Geschwister sollen im Zentrum der Story von Clutch stehen. Tobi findet das spannend.

Im Genre der Open World-Rennspiele zieht die Forza Horizon-Serie seit Jahren einsam ihre Kreise an der Spitze, das hat erst kürzlich der sechste Teil wieder eindrucksvoll bewiesen. Für das erst vor ein paar Jahren gegründete Studio Maverick Games ist das aber kein Grund, vor dem Platzhirsch zu kuschen – im Gegenteil.

Mit Clutch hat das Team, das unter anderem aus einigen ehemaligen Forza Horizon-Entwickler*innen besteht, jetzt nämlich das erste große Projekt von Maverick Games angekündigt. Clutch ist genau wie Forza Horizon 6 ein Open World-Rennspiel, aber offenbar mit anderem Fokus.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Clutch anschauen:

5:18 Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games

Autoplay

Ein Rennspiel mit Story-Fokus

In der offiziellen Ankündigung tauchen die Begriffe "narrative" (Erzählung) und "story-driven" (story-getrieben) auf, über die ich sofort gestolpert bin. In der Kampagne erlebt man offenbar die Geschichte von zwei Geschwistern mit, die an einer historischen Rennserie teilnehmen und dabei in Schwierigkeiten geraten. In Clutch spielt die Story also offenbar eine nicht unwesentliche Rolle.

Ich finde das ziemlich mutig. Schließlich ist das Genre nicht unbedingt für ausgefeilte oder besonders interessante Geschichten bekannt.

In Forza Horizon nicht viel mehr als bloßes Beiwerk, überzeugten in der Vergangenheit höchstens ein paar Formel 1-Spiele, Need for Speed: Most Wanted (2005) oder auch The Crew mit ihren Geschichten, wobei letzteres allerdings maximal B-Movie-Charme hatte.

In einem Genre, das zum allergrößten Teil von seiner Mechanik und technischen Qualitäten lebt, derart mit der Story voranzupreschen, nötigt mir Respekt ab – und ist auch einer der beiden Gründe, warum ich Clutch genau im Auge behalten werde.

Ich werde meine Erwartungen natürlich im Zaum halten – versprechen kann man schließlich viel – aber interessant klingt das Ganze in jedem Fall. Zumal die Story tatsächlich ein Punkt ist, in dem Open World-Rennspiele noch deutliche Schritte nach vorne machen können.

Tobias Veltin Tobi liebt Open World-Rennspiele und ist dementsprechend sehr gespannt auf Clutch. Bei Forza Horizon haben sich trotz der großen Qualität für ihn mittlerweile ein paar Abnutzungserscheinungen eingeschlichen. Ob Clutch für frischen Wind im Genre sorgen kann, muss sich erst noch zeigen – das Potenzial hat der Titel aber.

Unfassbare Liebe zum Detail

Maverick scheint aber auch den spielerischen Teil nicht zu vernachlässigen. Der erste Trailer lässt schon erahnen, dass wir hier ein ansprechendes Fahrmodell geboten bekommen und in einem anderen Bereich wird Clutch die Messlatte sogar noch weiter nach oben hieven, als sie in diesem Genre ohnehin schon liegt – das ist dann der zweite Grund, warum der Titel für mich so spannend ist.

Denn die Fahrzeugmodelle sind so unfassbar detailliert, dass ich das vor allem in den Innenräumen kaum glauben kann. Was hier insbesondere bei den Materialanmutungen und Details (Knöpfe, Schalter etc.) schon zu sehen ist, hat mir ein bisschen die Spucke wegbleiben lassen.

Ja, das Niveau von Fahrzeugmodellen in Rennspielen ist generell sehr hoch, aber Clutch sieht in diesem Punkt besonders vielversprechend aus.

Das gilt übrigens auch für die Modifizierbarkeit der im Spiel enthalteten Autos. Ganz offensichtlich sind nicht nur die Karosserien vielfältig anpassbar, sondern auch Details in den Innenräumen, wie Jacken auf den Beifahrersitzen, Getränkehalter und so weiter. Durch solche Feinheiten fühlt sich ein Fahrzeug für mich noch mehr nach "meinem" an und so etwas habe ich selten in einem Rennspiel gesehen.

Der Story-Fokus sowie der technische Appeal und die Modifizierbarkeit der Fahrzeuge sind also die beiden Dinge, die Clutch zumindest für mich besonders interessant machen. Ich hoffe jedenfalls, dass Maverick ein Spiel gelingt, das sich anders anfühlt als Forza Horizon, ohne aber dessen Stärken (Spielwelt, Erkundung, Fahrgefühl) zu vergessen. Das Genre könnte es gebrauchen.

Wie seht ihr das? Ist Clutch interessant für euch oder nicht?