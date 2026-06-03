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Clutch: Trailer enthüllt das erste Open World-Rennspiel von Maverick Games
Maverick Games wurde vor etwas mehr als drei Jahren gegründet, nun hat das Team rund um den ehemaligen Forza Horizon 5-Creative Director Mike Brown das erste Projekt des Studios offiziell enthüllt.
Es trägt den Namen Clutch und ist wie Forza Horizon ein Open World-Rennspiel, das allerdings einen deutlich ausgeprägteren Story-Fokus haben soll. Ihr erlebt die Geschichte von zwei Geschwistern mit, die in eine berühmte Rennserie einsteigen wollen und dabei in Schwierigkeiten geraten.
Der erste Trailer stellt das Spiel genauer vor. Einen Release-Termin für Clutch gibt es bislang nicht.
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