Alle Digimon-Serien und Staffeln im Überblick: Hier könnt ihr sie anschauen

Digimon hat bei vielen Anime-Fans die Kindheit geprägt, ob nun durch Filme, Videospiele, Serien oder Spielzeug. Jeder, der RTL2 geschaut hat, kennt den Begriff der digitalen Monster. Bei so vielen unterschiedlichen Ablegern und Streamingdiensten kann man schnell den Überblick verlieren, weshalb wir euch hier alle Serien und Staffeln zusammengetragen haben.
Letztes Update am 16. November 2025: Wir haben die Serie Digimon Beatbreak in die Liste aufgenommen.
- Digimon Adventure 1999
- Digimon Adventure 2020
- Digimon Adventure 02
- Digimon Tamers
- Digimon Frontier
- Digimon Data Squad
- Digimon Fusion
- Digimon Universe: App Monsters
- Digimon Ghost Game
- Digimon Beatbreak
Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Serien, Staffeln, Streamingdiensten und Vertonungen von Digimon
Digimon Adventure 1999
- Episodenzahl: 54
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll), deutsche Sprachausgabe (Amazon Prime)
- Streamingdienst: Crunchyroll, Amazon Prime
Um was geht’s? Eine Gruppe Kinder finden im Laufe ihres Sommercamps seltsame Geräte, die sogenannten Digivices. Als sie diese an sich nehmen, werden sie in eine digitale Welt gezogen. Dort treffen die Kinder auf andere Lebewesen, die sich als Digimon bezeichnen, und freunden sich mit ihnen an. Als Digi-Ritter kämpfen sie Seite an Seite gegen das Böse, das die reale und die Digi-Welt bedroht.
Digimon Adventure 2020
- Episodenzahl: 67
- Streamingdienst: Crunchyroll
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? Digimon Adventure 2020 ist ein Reboot der ersten Serie aus dem Jahr 1999 und unterscheidet sich inhaltlich kaum vom Original.
Digimon Adventure 02
- Episodenzahl: 50 Folgen
- Streamingdienst: Crunchyroll, Amazon Prime
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Film: Digimon Adventure 02 - The Beginning.
Um was geht’s? Digimon Adventure 02 spielt drei Jahre nach den Geschehnissen der ersten Serie. Davis und seine Freunde müssen sich einem neuen Feind in der Welt der Digimon stellen. Dieses Mal handelt es sich um den selbsternannten Digimon-Kaiser, der alle digitalen Monster unter seine Kontrolle bringen möchte.
Digimon Tamers
- Episodenzahl: 51
- Streamingdienst: Crunchyroll, Prime Video
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll), deutsche Sprachausgabe (Prime Video)
Um was geht’s? Digimon Tamers erzählt eine neue Geschichte, die hauptsächlich in der realen statt der Digi-Welt spielt. Hier ist Digimon lediglich ein Kartenspiel. Die Hauptfiguren Takato, Rika und Henry treffen jedoch auf eine schicksalhafte Weise echte Digimon, dabei haben die drei unterschiedliche Meinungen zur Behandlung der Kreaturen. Als jedoch die Welt von anderen Monstern und Feinden heimgesucht wird, legen sie ihre Differenzen beiseite und schließen sich zusammen, um die digitalen Antagonisten in die Flucht zu schlagen.
Digimon Frontier
- Episodenzahl: 50
- Streamingdienst: Crunchyroll
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? In dieser Staffel sammeln seit einiger Zeit böse Mächte die Daten der Digi-Welt ein, sodass diese zu zerbrechen droht. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen zehn auserwählte Kinder die Seelen der legendären Digi-Krieger finden, mit denen sie sich selbst in starke Digimon verwandeln und die Welt retten können.
Digimon Data Squad
- Episodenzahl: 48
- Streamingdienst: keiner in Deutschland
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? Die Geschichte dreht sich um Marcus Damon, einem intelligenten und unbesiegten Straßenkämpfer, der auch Mitglied der geheimen DATS (Digital Accident Tactics Squad) ist. Zusammen mit seinem Team macht sich Marcus auf die Suche nach zahlreichen vermissten Kindern, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind.
Dabei werden sie von den sieben Dämonenkönigen*innen unterbrochen. Diese Antagonisten sind mächtige Digimon, die eine ernsthafte Bedrohung für die Welt darstellen. Marcus und seine Freunde müssen ihre Kräfte bündeln, um die Menschheit vor dem Angriff der bösen Digimon zu schützen.
Digimon Fusion
- Episodenzahl: 79
- Streamingdienst: keiner in Deutschland
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? Digimon Fusion, auch bekannt als Digimon Xros Wars, erzählt die Geschichte des sportlichen und gutherzigen Jungen Taiki Kudō, der eines Nachmittags eine seltsame Melodie und leise Hilferufe hört. Als er darauf antwortet, werden er und seine zwei Freunde Akari Hinomoto und Zenjiro Tsurugi in die Welt der Digimon hineingezogen.
In dieser Welt müssen sie sich mit ihren Digimon-Partnern zusammenschließen, um gegen mächtige Feinde zu kämpfen und den Frieden in der Welt zu bewahren.
Digimon Universe: App Monsters
- Episodenzahl: 52
- Streamingdienst: keiner in Deutschland
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? Das Internet wurde zur Welt für sogenannte App-Monster oder auch Appmons: unterschiedliche künstliche Intelligenzen, die innerhalb des mobilen Netzes geboren werden. Hauptprotagonist Haru Shinkai ist ein normaler Oberschüler, der eines Tages plötzlich eines der Appmons auf seinem Smartphone findet. Es stellt sich als Gatchmon heraus und beide freunden sich an.
Dabei erfährt Shinkai von Gatchmon, dass ein böses Appmon namens Leviathan sein Unwesen treibt und andere App-Monster mit einem Virus ansteckt, der sie böse werden lässt. Zusammen beschließen sie, gegen Leviathan zu kämpfen und die restlichen KIs zu retten.
Digimon Ghost Game
- Episodenzahl: 68
- Streamingdienst: Crunchyroll
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht’s? Dem Mittelschüler Hiro wurde ein mysteriöses Gerät namens Digivice von seinem Vater hinterlassen. Mithilfe des Digivice kann er die sogenannten Digimon sehen, die für normale Menschen eigentlich unsichtbar sind.
Mit seinem Digivice trifft er auf das schelmische Digimon Gammamon und wird in eine Vielzahl bizarrer Geschehnisse verwickelt. Dabei ist er zum Glück aber nicht allein. Mit Gammamon und seinen Freunden betritt Hiro die geheimnisvolle Welt der Digimon.
Digimon Beatbreak
- Episodenzahl: Erste Staffel mit 12 Episoden
- Streamingdienst: Crunchyroll
- Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln
Um was geht's? Hauptprotagonist Tomoro Tenma lebt in einer Welt, die von den KI-Geräten namens Sapotama bestimmt wird. Diese erhalten ihre Energie durch menschliche Gedanken und Emotionen – den E-Puls – und sagen den Menschen vor, wie sie zu leben haben.
Tomoro ist hingegen bereits von Anfang an nicht wirklich ein großer Fan der Sapotamas, da sein E-Puls immer wieder Glitches verursacht. Als auch noch sein Gerät mit seinem E-Puls überladen wird und ein Digimon daraus schlüpft, fühlt sich Tomoro gezwungen, sich mit den wilden Digimon und seinem ungewöhnlichen E-Pulse auseinanderzusetzen.
Welches Digimon war euer Favorit und welche Staffel fandet ihr am besten?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.