Alle Digimon-Serien und Staffeln im Überblick: Hier könnt ihr sie anschauen

Digimon hat bei vielen Anime-Fans die Kindheit geprägt, ob nun durch Filme, Videospiele, Serien oder Spielzeug. Jeder, der RTL2 geschaut hat, kennt den Begriff der digitalen Monster. Bei so vielen unterschiedlichen Ablegern und Streamingdiensten kann man schnell den Überblick verlieren, weshalb wir euch hier alle Serien und Staffeln zusammengetragen haben.

Letztes Update am 16. November 2025: Wir haben die Serie Digimon Beatbreak in die Liste aufgenommen.

1:00 Digimon Beatbreak in erstem Trailer enthüllt brandneue Digimon und Protagonisten

Hier findet ihr alle wichtigen Informationen zu den Serien, Staffeln, Streamingdiensten und Vertonungen von Digimon

Digimon Adventure 1999

Digimon Adventure zeichnet den den Start der Digimon-Reihe und die Abenteuer von Tai und seinen Freunden. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 54

54 Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll), deutsche Sprachausgabe (Amazon Prime)

Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll), deutsche Sprachausgabe (Amazon Prime) Streamingdienst: Crunchyroll, Amazon Prime

Um was geht’s? Eine Gruppe Kinder finden im Laufe ihres Sommercamps seltsame Geräte, die sogenannten Digivices. Als sie diese an sich nehmen, werden sie in eine digitale Welt gezogen. Dort treffen die Kinder auf andere Lebewesen, die sich als Digimon bezeichnen, und freunden sich mit ihnen an. Als Digi-Ritter kämpfen sie Seite an Seite gegen das Böse, das die reale und die Digi-Welt bedroht.

Digimon Adventure 2020

Der Reboot der beliebten ersten Staffel von Digimon sieht etwas anders aus als das Original. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 67

67 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Digimon Adventure 2020 ist ein Reboot der ersten Serie aus dem Jahr 1999 und unterscheidet sich inhaltlich kaum vom Original.

Digimon Adventure 02

Davis und seine Freunde setzen die Abenteuer in der Digi-Welt fort und kämpfen gegen das Böse. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 50 Folgen

50 Folgen Streamingdienst: Crunchyroll, Amazon Prime

Crunchyroll, Amazon Prime Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Film: Digimon Adventure 02 - The Beginning.

Um was geht’s? Digimon Adventure 02 spielt drei Jahre nach den Geschehnissen der ersten Serie. Davis und seine Freunde müssen sich einem neuen Feind in der Welt der Digimon stellen. Dieses Mal handelt es sich um den selbsternannten Digimon-Kaiser, der alle digitalen Monster unter seine Kontrolle bringen möchte.

Digimon Tamers

In Digimon Tamers gibt es neue Digimon und neue Protagonisten, die das Böse in beiden Welten bekämpfen. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 51

51 Streamingdienst: Crunchyroll, Prime Video

Crunchyroll, Prime Video Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln (Crunchyroll), deutsche Sprachausgabe (Prime Video)

Um was geht’s? Digimon Tamers erzählt eine neue Geschichte, die hauptsächlich in der realen statt der Digi-Welt spielt. Hier ist Digimon lediglich ein Kartenspiel. Die Hauptfiguren Takato, Rika und Henry treffen jedoch auf eine schicksalhafte Weise echte Digimon, dabei haben die drei unterschiedliche Meinungen zur Behandlung der Kreaturen. Als jedoch die Welt von anderen Monstern und Feinden heimgesucht wird, legen sie ihre Differenzen beiseite und schließen sich zusammen, um die digitalen Antagonisten in die Flucht zu schlagen.

Digimon Frontier

In Digimon Frontier verwandeln sich die Digiritter selbst in die 7(Bild: © Toei Animation)sieben mächtigen Monster.

Episodenzahl: 50

50 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? In dieser Staffel sammeln seit einiger Zeit böse Mächte die Daten der Digi-Welt ein, sodass diese zu zerbrechen droht. Um den Frieden wiederherzustellen, müssen zehn auserwählte Kinder die Seelen der legendären Digi-Krieger finden, mit denen sie sich selbst in starke Digimon verwandeln und die Welt retten können.

Digimon Data Squad

Marcus und sein Digimon kämpfen sowohl in der echten als auch in der Digiwelt gegen Antagonisten. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 48

48 Streamingdienst: keiner in Deutschland

keiner in Deutschland Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Die Geschichte dreht sich um Marcus Damon, einem intelligenten und unbesiegten Straßenkämpfer, der auch Mitglied der geheimen DATS (Digital Accident Tactics Squad) ist. Zusammen mit seinem Team macht sich Marcus auf die Suche nach zahlreichen vermissten Kindern, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind.

Dabei werden sie von den sieben Dämonenkönigen*innen unterbrochen. Diese Antagonisten sind mächtige Digimon, die eine ernsthafte Bedrohung für die Welt darstellen. Marcus und seine Freunde müssen ihre Kräfte bündeln, um die Menschheit vor dem Angriff der bösen Digimon zu schützen.

Digimon Fusion

Aufgrund eines Hilferufs werden Taiki und seine Freunde in die Digi-Welt gezogen. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 79

79 Streamingdienst: keiner in Deutschland

keiner in Deutschland Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Digimon Fusion, auch bekannt als Digimon Xros Wars, erzählt die Geschichte des sportlichen und gutherzigen Jungen Taiki Kudō, der eines Nachmittags eine seltsame Melodie und leise Hilferufe hört. Als er darauf antwortet, werden er und seine zwei Freunde Akari Hinomoto und Zenjiro Tsurugi in die Welt der Digimon hineingezogen.

In dieser Welt müssen sie sich mit ihren Digimon-Partnern zusammenschließen, um gegen mächtige Feinde zu kämpfen und den Frieden in der Welt zu bewahren.

Digimon Universe: App Monsters

Dieses bedrohen künstliche Intelligenzen die Welt der Menschen und der Digimons in Digimon Universe: App Monsters. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 52

52 Streamingdienst: keiner in Deutschland

keiner in Deutschland Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Das Internet wurde zur Welt für sogenannte App-Monster oder auch Appmons: unterschiedliche künstliche Intelligenzen, die innerhalb des mobilen Netzes geboren werden. Hauptprotagonist Haru Shinkai ist ein normaler Oberschüler, der eines Tages plötzlich eines der Appmons auf seinem Smartphone findet. Es stellt sich als Gatchmon heraus und beide freunden sich an.

Dabei erfährt Shinkai von Gatchmon, dass ein böses Appmon namens Leviathan sein Unwesen treibt und andere App-Monster mit einem Virus ansteckt, der sie böse werden lässt. Zusammen beschließen sie, gegen Leviathan zu kämpfen und die restlichen KIs zu retten.

Digimon Ghost Game

Digimon Ghost Game hat einen etwas anderen Ansatz als die restlichen Digimon-Serien. (Bild: © Toei Animation)

Episodenzahl: 68

68 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht’s? Dem Mittelschüler Hiro wurde ein mysteriöses Gerät namens Digivice von seinem Vater hinterlassen. Mithilfe des Digivice kann er die sogenannten Digimon sehen, die für normale Menschen eigentlich unsichtbar sind.

Mit seinem Digivice trifft er auf das schelmische Digimon Gammamon und wird in eine Vielzahl bizarrer Geschehnisse verwickelt. Dabei ist er zum Glück aber nicht allein. Mit Gammamon und seinen Freunden betritt Hiro die geheimnisvolle Welt der Digimon.

Digimon Beatbreak

(© Akiyoshi Hongo / Toei Animation)

Episodenzahl: Erste Staffel mit 12 Episoden

Erste Staffel mit 12 Episoden Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Vertonung: Japanische Originalsprache mit deutschen Untertiteln

Um was geht's? Hauptprotagonist Tomoro Tenma lebt in einer Welt, die von den KI-Geräten namens Sapotama bestimmt wird. Diese erhalten ihre Energie durch menschliche Gedanken und Emotionen – den E-Puls – und sagen den Menschen vor, wie sie zu leben haben.

Tomoro ist hingegen bereits von Anfang an nicht wirklich ein großer Fan der Sapotamas, da sein E-Puls immer wieder Glitches verursacht. Als auch noch sein Gerät mit seinem E-Puls überladen wird und ein Digimon daraus schlüpft, fühlt sich Tomoro gezwungen, sich mit den wilden Digimon und seinem ungewöhnlichen E-Pulse auseinanderzusetzen.

