One Piece: Ein bestimmter Pirat wusste noch vor Ruffy, wie stark das Haki des Strohhuts war - und nein, wir sprechen nicht von Rayleigh oder Shanks

Ein Pirat spricht in One Piece schon sehr früh von Haki, noch bevor es offiziell als Kampfkonzept vorgestellt wurde.

Cassie Mammone
06.01.2026 | 05:45 Uhr

Shanks war der erste Anwender von Haki im Manga, doch ein anderer Charakter spricht zuerst darüber. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Shanks war der erste Anwender von Haki im Manga, doch ein anderer Charakter spricht zuerst darüber. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der Mangaka Eiichiro Oda hat mit One Piece ein Händchen für phänomenales Worldbuilding bewiesen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb Fans jedes noch so kleine Detail des Mangas analysieren. Dabei sind sie auch auf eine ziemlich frühe Nennung von Haki gestoßen.

Blackbeard wusste möglicherweise früh über Ruffys Haki Bescheid

Der One Piece-Fan Sandman teilt auf der Social-Media-Plattform X eine Beobachtung mit der Community. Laut Sandman könnte Blackbeard bereits bei seiner ersten Begegnung mit Ruffy in der Stadt Mock Town auf der Insel Jaya über sein Haki Bescheid gewusst haben. Hier seht ihr die entsprechende Stelle:

Übersetzungsfehler? Da Sandman Japanisch als seine Muttersprache nennt, vergleicht er den entsprechenden Mangaausschnitt mit der englischen Version. Im japanischen Manga spricht Blackbeard davon, dass Ruffys Haki zu stark für sein Kopfgeld von 30 Millionen Berry sei. In der englischen Übersetzung behauptet er hingegen etwas ganz anderes – und zwar, dass Ruffy nicht so aussehe, als ob er 30 Millionen Berry wert sei.

Video starten 1:32 One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2!

Erste Nennung von Haki

Ferner schreibt Sandman, dass dies die erste Nennung von Haki im gesamten Manga sei. Es ist gut vorstellbar, dass der belesene Blackbeard bereits damals alles über Haki wusste – und es auch erspüren konnte.

Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte stand die Vorstellung von Haki noch aus. Zur Erinnerung: Ruffy und die Strohhutpirat*innen befinden sich hier noch auf der Insel Jaya, bevor sie sich zur Himmelsinsel Skypiea aufmachen. Dort begegnen sie durch den selbst ernannten Gott Enel erstmals Observationshaki.

Selbst dann wird das Haki nicht als solches vorgestellt. Enels Kraft, die gesamte Insel zu überwachen, wird hingegen Mantra genannt. Bis Haki offiziell in One Piece eingeführt wurde, dauerte es bis zu den Sabaody- beziehungsweise Amazon Lily-Arcs.

Erste Verwendung von Haki

Könnt ihr euch noch an die früheste Verwendung von Haki erinnern? Bereits im ersten Kapitel von One Piece wendet Shanks die mächtige Fähigkeit an, um Ruffy vor einem Seekönig zu retten. Mithilfe seines Königshakis vertreibt er das gigantische Seeungeheuer.

Das war jedoch lange vor der offiziellen Einführung von Haki und brachte die Fans schon vor Jahrzehnten zur Spekulation.

Wie gefällt euch das Haki-Konzept aus One Piece – befindet es sich an der Spitze der Fähigkeiten aus Shonen-Mangas?

