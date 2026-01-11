Der erste Bewohner von Animal Crossing heißt Jens und er war bisher in jedem Spiel dabei

Wer ist eigentlich der erste Charakter, der für Animal Crossing entworfen wurde? Die Antwort ist eine faule Katze.

Maximilian Franke
11.01.2026

Wer ist der erste Animal Crossing-Charakter?

Die Animal Crossing-Reihe hat aktuell über 400 Charaktere im Schlepptau, die potenziell in eure Nachbarschaft einziehen können. Einer davon muss bei der Entwicklung des ersten Spiels von 2001 natürlich der erste gewesen sein und dank eines Entwicklerinterviews wissen wir sogar, wer es ist!

Jens ist die Nummer 1

Falls ihr schon länger Fans von Animal Crossing seid, wird euch Jens, der in der englischen Version Bob und im japanischen Original Nikoban heißt, sicher bekannt vorkommen. Der Dorfbewohner war bisher in jedem einzelnen Teil der Reihe vertreten und besticht durch seine faule, aber offene und entspannte Art.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Das Spiel gibt sogar ein paar Hinweise auf seinen besonderen Ursprung. Neben dem auffällig generischen Namen “Bob”, der womöglich auf den Begriff Bobcat zurückgeht, hat er am 1. Januar Geburtstag.

Lange Zeit sorgte das unter Fans für die Theorie, dass die Katze als erste entwickelt wurde – und tatsächlich! Auf einer japanischen Entwicklerkonferenz 2020 bestätigte Director Hisashi Nogami die Vermutung (via Famitsu).

Hallo Jens! Hallo Jens!

Insgesamt hat es Jens in elf Ableger der Reihe geschafft und wird es sich vermutlich auch in kommenden Teilen richtig gemütlich machen, auch wenn Fans nach wie vor auf eine offizielle Ankündigung eines neuen Animal Crossings für die Nintendo Switch 2 warten.

Immerhin bekommt New Horizons am 15. Januar mit dem großen Update 3.0 neue Inhalte und es gibt ein technischen Upgrade, wenn ihr eine Switch 2 Zuhause habt.

Wer ist Jens?

Jens, bzw. Bob, ist eine Katze und hat die Persönlichkeit Schlafmütze. Er besticht also durch seine natürliche Faulheit, die allerdings nicht an seinem Selbstbewusstsein nagt. Sein Fotospruch lautet etwa: 

“Ich bin ein Kater. Coolness liegt bei mir in den Genen”

Außerdem verwendet er die Floskel “psssps”. Welchen Katzen-Laut das nachahmen soll, ist zwar unklar, aber ihr könnt eure Theorien dazu gerne in den Kommentaren mit allen teilen!

Im aktuellen Ableger Animal Crossing: New Horizons hat Jens die Lieblingsfarben Bunt und Rot. Sein Hobby ist Spielen und er kleidet sich gerne in den Stilen Putzig und Schlicht – wobei er im Normalfall mit seinem immergleichen Blumenshirt zu sehen ist.

Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: "mein größter Kritikpunkte am Spiel"
von Samara Summer
Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: mein größter Kritikpunkte am Spiel
Animal Crossing-Spielerin vergisst ein Feature drei Jahre lang und wird dafür auch noch mit knapp 800.000 kostenlosen Sternis belohnt
von Maximilian Franke
Animal Crossing-Spielerin vergisst ein Feature drei Jahre lang und wird dafür auch noch mit knapp 800.000 kostenlosen Sternis belohnt
Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick
von Linda Sprenger
Animal Crossing New Horizons für Switch 2 und Update 3.0: Release, Preis und Inhalte des Upgrades und neuen Patches im Überblick

Durch seine Schlafmützen-Attiutüde ist er zwar nicht der Sportlichste, dafür ist es aber relativ einfach, seine Freundschaft zu gewinnen und er kommt mit den meisten anderen Charakteren gut klar. Das gilt vor allem dann, wenn er durch die Aussicht auf gutes Essen gelockt wird.

Durch das 1. April-Event in New Leaf wissen wir außerdem ein paar weitere Details: Jens' Traumberuf ist Detektiv, hat fünf Geschwister und er hat sogar ein geheimes Talent: Gläser balancieren! Jens ist eben ein krasser Typ.

Was denkt ihr: Welche Animal Crossing-Figur ist eure Nummer 1 der Herzen?

