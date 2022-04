Digimon Survive hat endlich einen Release-Termin und das erwartet euch im Rollenspiel

Digimon Survive wurde schon 2018 angekündigt und lässt immer noch auf sich warten. Jetzt verkünden die Verantwortlichen hinter der Pokémon-Alternative aber endlich ein Release-Datum. Das hat es in sich, weil es dieses Mal fast eine weltweit simultane Veröffentlichung gibt. Das war bei den meisten Digimon-Spielen bisher nicht der Fall. Allzu lange warten müsst ihr jedenfalls nicht mehr, es ist noch diesen Sommer soweit.

Digimon Survive erscheint im Juli endlich, und zwar auch bei uns

Wann kommt Digimon Survive? Am 29. Juli 2022 erscheint Digimon Survive für PS4, Xbox One und die Switch. Der Release-Termin gilt ausdrücklich für Europa und die USA.

Bisher war es bei den Digimon-Spielen oft der Fall, dass die Titel zunächst nur in Japan erscheinen. Wenn überhaupt, erfolgte ein weltweiter Release tendenziell eher später. Aber das soll dieses Mal nicht der Fall sein, beziehungsweise macht der Unterschied nur einen Tag aus, da es in Japan am 28. Juli erscheint.

Hier könnt ihr euch nochmal den aktuellsten Trailer zu Digimon Survive ansehen, der die Figuren vorstellt:

Das erwartet euch in Digimon Survive

Was ist Digimon überhaupt? Digimon ähneln ganz grob und stark vereinfacht natürlich der großen Konkurrenz Pokémon. Nur, dass es sich hierbei um virtuelle Wesen handelt, die in einer digitalen Welt namens Cyberspace Eden leben, die auch Menschen betreten können. Es gibt eine Anime-Serie, Filme, Mangas, ein Sammelkartenspiel und vieles mehr.

Was für ein Spiel wird Digimon Survive? Euch erwartet ein ziemlich bunter Mix, denn hier kommen verschiedenste Genres zusammen. Während die Kämpfe als rundenbasiertes Taktik-RPG à la XCOM aufgebaut sind, können wir auch eine Spielwelt aus der First Person-Perspektive erkunden. Dazu zählen diverse Gespräche mit NPCs, die stilistisch an Visual Novels erinnern.

Vervollständigt wird das Ganze mit einer Übersichts-Map, die direkt aus Oldschool-RPGs stammen könnte sowie Survival-Elementen. Im folgenden GamePro-Artikel könnt ihr euch einen Überblick verschaffen und diverse Screenshots anschauen, die die einzelnen Elemente zeigen:

Darum geht's in Digimon Survive: Die Story des RPGs beginnt in einem Sommercamp und dreht sich um Hauptcharakter Takuma. Gemeinsam mit Aoi und Minoru besucht Takuma einen Schrein und begegnet dem rosa Digimon Koromon. Wenig überraschend kommt es zu einem Angriff durch andere Monster und Takuma und seine Freunde werden in eine mysteriöse Welt verfrachtet, in der sie um ihr Überleben kämpfen müssen.

Freut ihr euch auf das neue Digimon-Spiel? Worauf hofft ihr, was wünscht ihr euch davon?