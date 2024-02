Dina aus The Last of Us hat 'ungesunde Obsession' mit Videospielen und Part 2 bei Freunden in zwei Tagen auf PS5 durchgezockt

In The Last of Us 2 spielen Dina und Ellie eine wichtige Rolle und das dürfte auch in Staffel 2 der Serie so sein.

Die Dina-Schauspielerin der zweiten The Last of Us-Staffel hat offenbar eine "ungesunde Videospiel-Obsession". Das sagt sie selbst und deswegen habe sie sich auch gar nicht erst eine PS5 gekauft. Aber als sie dann für die Rolle der Dina gecastet wurde, wollte sie The Last of Us 2 nachholen. Was sie dann auch getan hat, und zwar an nur einem einzigen Wochenende.

Die Dina-Schauspielerin hat sich wegen ihrer Games-Obsession extra keine PS5 gekauft

Darum geht's: The Last of Us wurde als HBO-Serie verfilmt und aktuell befindet sich die zweite Staffel in Arbeit. Die dreht sich vor allem um die Handlung, die wir wohl größtenteils aus dem zweiten Spiel kennen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass es wieder einige Abweichungen geben wird und sich die Story auf mehrere Staffeln verteilt.

Isabela Merced als Dina: Seit Kurzem steht fest, wer für HBO in die Rolle der Dina schlüpft. Die Figur war in Staffel 1 noch nicht richtig zu sehen, spielt in The Last of Us Part 2 aber eine zentrale Rolle als Partnerin einer der Hauptfiguren.

Offenbar großer Gaming-Fan: Isabela Merced erklärt in einem Gespräch mit The Hollywood Reporter, dass sie so viel Spaß an Videospielen habe, dass es sich dabei schon eher um eine ungesunde Obsession handeln würde. Sie habe in ihrer früheren Beziehung jede Nacht bis 4 Uhr gezockt und darum beschlossen, sich selbst keine PS5 zu kaufen. Gewissermaßen als Selbstschutzmaßnahme.

The Last of Us-Darstellerin holt Part 2 an einem einzigen Wochenende nach

Als sie dann gecastet wurde, wollte Isabela Merced aber verständlicherweise wissen, worum es eigentlich in der zweiten Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us geht. Sie hatte zwar die erste Staffel gesehen, bisher aber keines der beiden Spiele gespielt. Was sie dann geändert hat.

Weil sie selbst aber eben keine PS5 besitzt, habe sich die Dina-Schauspielerin ein Wochenende lang bei Freund*innen einquartiert. Dort hat sie dann laut eigenen Angaben den kompletten zweiten The Last of Us-Teil mehr oder weniger in einem Rutsch durchgespielt – innerhalb von zwei, drei Tagen:

"Es war großartig. Ich habe 25 Stunden Gameplay gehabt. Es war wild, hat aber auch so viel Spaß gemacht. Ich hab das zweite Spiel wirklich gemocht, aber ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt, nur den zweiten."

Videospielsucht ist natürlich kein Spaß: Hier findet ihr Hilfe, falls ihr selbst, Freund*innen oder Angehörige von einer ähnlichen Problematik oder einer anderen Form der Mediensucht betroffen sein solltet.

Wir gehen zwar davon aus und hoffen, dass die Aussagen von Dina-Schauspielerin Isabela Merced humorvoll gemeint sind. Selbstverständlich kann eine ausgeprägte Videospielleidenschaft aber trotzdem auch in ungesundes Verhalten münden.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr The Last of Us 2 auch in so kurzer Zeit durchgespielt? Findet ihr die Dina-Besetzung gut?