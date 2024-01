The Last of Us Staffel 2 enthüllt Dina-Darstellerin und macht Fans wieder glücklich

Auch die Schauspielerin für Dina in der Last of Us-Serie wurde jetzt bekannt gegeben.

Zwar müssen wir uns noch ein Weilchen gedulden, ehe wir die zweite Staffel der überaus erfolgreichen Serien-Umsetzung zu The Last of Us sehen können, aber immerhin gibt es jetzt so langsam die ersten Info-Häppchen. Nachdem Max bereits die Darsteller*innen für Abby und Jesse enthüllt hat, ist jetzt Dina dran.

Isabela Merced spielt Dina in der TloU-Serie

Wie der offizielle X/Twitter-Account von Max (ehemals HBO Max) verkündet hat, steht nun auch das Casting für Dina fest: Sie wird in der Serie von Isabela Merced verkörpert. Zwar ist sie in der Vorlage The Last of Us Part 2 nicht selbst spielbar, aber ihre Beziehung zu Ellie macht sie dennoch zu einem der wichtigsten Charaktere in der Story.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann hatten natürlich ebenfalls eine Menge Lob für die Schauspielerin im Gepäck:

"Dina ist, warm, genial, wild, witzig, moralisch, gefährlich und sofort liebenswert. Du kannst entweder für immer nach einem Schauspieler suchen, der all diese Dinge mühelos mitbringt, oder du kannst Isabela Merced sofort finden. Wir könnten nicht stolzer sein, dass sie sich unserer Familie anschließt."

Isabela Merced hatte sich bereits als Kinder-Darstellerin in der Nickelodeon-Serie 100 Dinge bis zur Highschool einen Namen gemacht und seither in Filmen wie Transformers: The Last Knight, Sicario 2 oder Dora und die goldene Stadt als Hauptcharakter Dora mitgespielt.

Im Spiel wurde Dinas Gesicht nach Cascina Caradonna modelliert und sie wird von der Schauspielerin Shannon Woodward gesprochen.

Mehr zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie und dem bekannten Cast gibt es hier:

Wie schon für die Darsteller*innen zu Abby und Jesse wird auch Isabela Merced von den Fans bisher äußerst positiv aufgenommen. In den Kommentaren unter der Ankündigung machen viele Leute ihrer Freude Ausdruck und schreiben etwa "Stop, sie ist so perfekt, ich liebe sie".

Manche hätten sich auch ihr Facemodel Cascina Caradonna gewünscht, sind aber trotzdem mit der Entscheidung bisher zufrieden. Wie Isabela Merced sich tatsächlich als Dina machen wird, werden wir dann in der zweiten Staffel sehen, deren Dreh in den nächsten Tagen beginnen soll.

Wie findet ihr das Casting für Dina in der Serie?