Disney Dreamlight Valley: Weihnachtsfische, Geschenke und Co. – Alles zum Weihnachts-Event 2023

Das erwartet euch beim 'Gift of Giving'-Event in Disney Dreamlight Valley.

Die Feiertage stehen kurz vor der Tür und halten damit auch in Disney Dreamlight Valley Einzug. Die letzten Tage gab es schon einige Gratis-Geschenkcodes, aber jetzt geht es mit dem neuen "Gift of Giving"-Event richtig los. Alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt es hier.

Das ist neu im Dreamlight Valley-Weihnachtsevent

Mit dem Festtags-Event sind wieder ein paar neue Inhalte ins Spiel gekommen. Unter anderem findet ihr im Schloss links vom Eingang wieder einen großen Weihnachtsbaum.

Aktuell befindet sich darunter noch nichts, aber letztes Jahr gab es ab dem 25. Dezember dort Geschenke abzustauben – wir gehen also davon aus, dass sich auch dieses Jahr wieder ein Blick um die Feiertage lohnen dürfte.

Das macht ihr mit dem Geschenkpapier in Dreamlight Valley

Wenn ihr durch euer Valley lauft, habt ihr vielleicht schon die Geschenkpapier-Rollen bemerkt, die überall rumliegen. Ihr benötigt sie, um an einer Werkbank Geschenke herzustellen, die ihr dann euren Valley-Bewohner*innen überreichen könnt. Insgesamt 10 müsst ihr für die "Ho! Ho! Ho!"-Mission herstellen.

Wollt ihr euch einen kleinen Vorsprung sichern, könnt ihr euch mit den aktuellen Gratis-Codes unter anderem Geschenkpapier und einen festlichen Fisch sichern:

Das macht ihr mit den Weihnachtsfischen in Dreamlight Valley

Beim Angeln könnt ihr jetzt für kurze Zeit außerdem fünf Weihnachtsfische fangen. Ihr erkennt sie an den rot-grünen Angel-Kreisen. Diese Fische braucht ihr, um die "Sogar die Fische sind in Feststimmung"-Mission abzuschließen, für die ihr alle fünf fangen müsst.

Hier sind ihre jeweiligen Fundorte:

Festlicher Barsch (Friedliche Wiese)

Festlicher Fugu (Schillernder Strand)

Festlicher Lachs (Sonnige Ebene)

Festlicher Tintenfisch (Lichtung des Vetrauens)

Festlicher Seeteufel (Vergessenes Land)

Mit dem Release am 5. Dezember 2023 hat Disney Dreamlight Valley auch seinen ersten kostenpflichtigen DLC bekommen. Hier könnt ihr ihn euch im Trailer anschauen:

1:26 Disney Dreamlight Valley - Das große 'A Rift in Time'-Update im Trailer

Wie lange geht das "Gift of Giving"-Event in Disney Dreamlight Valley? Einen offiziellen Schlusstermin für das Event hat das Entwicklerteam noch nicht bekannt gegeben. Letztes Jahr lief es allerdings vom 18. bis zum 31. Dezember, vermutlich wird es also auch dieses Jahr ähnlich sein.

Was für Geschenke wünscht ihr euch dieses Jahr in Disney Dreamlight Valley?