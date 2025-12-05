Disney Dreamlight Valley: Neue Gratis-Items jetzt verfügbar - das ist der Geschenk-Code aus dem Adventskalender 2025

Schnappt euch jetzt neue kostenlose Items für Disney Dreamlight Valley.

Als Teil eines Adventskalenders im Dezember 2025 hat Entwickler Gameloft einen neuen Geschenk-Code für Disney Dreamlight Valley veröffentlicht, den ihr ab sofort für begrenzte Zeit in eurem Spiel einlösen könnt.

Dreamlight Valley-Geschenke: Wie lautet der Code?

Neuer Code: LOADING26

LOADING26 Items: 2.500 Gold, 250 Mondsteine, 25 Baumstammkuchen

2.500 Gold, 250 Mondsteine, 25 Baumstammkuchen Gültig bis: 01. Januar 2026

1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Achtet also darauf, dass ihr die Frist bis zum 01. Januar 2026 nicht verstreichen lasst. Danach verfällt der Code und bringt euch keine kostenlosen Items mehr.

Falls ihr auf Items aus dem Premium-Shop spart, sind die 250 Mondsteine zwar kein großartiger Reichtum, aber geschenkt ist geschenkt. Der Baumstammkuchen ist ein Dessert-Gericht mit vier Sternen, das eure Ausdauer ein gutes Stück wieder auflädt.

Wie löse ich Geschenk-Codes in Dreamlight Valley ein?

Schritt 1: Öffnet euer Spiel und geht ins Optionsmenü. Geht dann in den Reiter “Einstellungen” auf der rechten Seite.

Schritt 2: Hier findet ihr etwas weiter unten ein Textfeld, in das ihr den neuen Code eingeben könnt.

Es gibt übrigens noch viel mehr Bonus-Items, die ihr euch auf diesem Wege sichern könnt. Alle aktuell gültigen Codes haben wir für euch hier aufgelistet.

Im diesjährigen Adventskalender von Gameloft werden täglich verschiedene Dinge für Spiele des Studios verteilt. Falls es im Laufe des Monats noch mehr Geschenke für Disney Dreamlight Valley geben sollte, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden (via X/Twitter).

Bald kommt Cinderella

Am 10. Dezember erscheint das nächste kostenlose Charakter-Update für die Cozy-Lifesim. Diesmal dreht sich alles um Cinderella, die ihr als Nachbarin für euer Dorf freischalten könnt.

Außerdem wird es auch wieder einige Quality-of-Life-Verbesserungen geben. Dazu gehört etwa, dass Dagoberts Laden überarbeitet wird und ihr mehr Möglichkeiten zum Filtern und Suchen der Angebote bekommt.

Was denkt ihr: Seid ihr mit der Beute des neuen Gratis-Codes zufrieden?