Disney Dreamlight Valley Pferde schnell leveln und füttern - So holt ihr das Beste aus den edlen Rössern heraus

Alle Infos zu Pferden in Disney Dreamlight Valley.

Pferde sind das wichtigste Feature von Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch. Euer erstes Ross bekommt ihr deswegen auch schon kurz nachdem ihr einen Fuß auf die Wunschblüten-Farm gesetzt habt. Was es sonst noch zu beachten gibt, fassen wir hier zusammen.

In Arbeit: Wir sind noch dabei, den DLC durchzuspielen und werden den Artikel dementsprechend ergänzen.

Pferde freischalten und rufen

Euer erstes Pferd bekommt ihr gleich zu Beginn, wenn ihr das erste Mal die DLC-Map betretet. Hier könnt ihr bereits das Aussehen wie Farbe, Mähne oder Schweif wählen und dem Tier einen Namen geben. Ihr werdet im Laufe der Zeit aber noch mehr kosmetische Optionen freischalten und könnt sie jederzeit ändern.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Autoplay

Danach könnt ihr euer Ross per Tastendruck (Steuerkreuz hoch) rufen. Das funktioniert auch auf der Hauptkarte des Spiels, also außerhalb der DLC-Map. Wenn ihr mehrere Rösser habt, könnt ihr auswählen, welches erscheinen soll und ab geht die Post.

Pferde schnell leveln: So lieben euch eure Vierbeiner

Wie auch mit Charakteren und Kleintieren, könnt ihr eure Bindung zu Pferden stärken, indem ihr Zeit mit ihnen verbringt. Um den XP-Balken zu füllen, solltet ihr im Idealfall täglich vorbeischauen und euch um die Tiere kümmern. Wenn ihr das Maximum herausholen wollt, solltet ihr im Grunde so selten wie möglich von eurem Pferd absteigen.

Pferde-XP gibt es für:

Pflege: Stellt euch vor euer Pferd um es zu streicheln, zu füttern und zu bürsten. Alle Aktionen bringen EP, allerdings nur einmal am Tag.

Stellt euch vor euer Pferd um es zu streicheln, zu füttern und zu bürsten. Alle Aktionen bringen EP, allerdings nur einmal am Tag. Reiten: In bestimmten Abständen gibt es Erfahrungspunkte dafür, dass ihr Strecke auf eurem Pferd zurücklegt und über Hindernisse springt.

In bestimmten Abständen gibt es Erfahrungspunkte dafür, dass ihr Strecke auf eurem Pferd zurücklegt und über Hindernisse springt. Ressourcen sammeln: Hebt Gegenstände wie Pflanzen, Holz, usw. vom Boden auf, während ihr reitet.

Hebt Gegenstände wie Pflanzen, Holz, usw. vom Boden auf, während ihr reitet. Quests abschließen: Setzt euch auf euer Pferd, wenn ihr mit einem Charakter redet, um eine Quest abzuschließen. Auch dafür gibt es XP.

Setzt euch auf euer Pferd, wenn ihr mit einem Charakter redet, um eine Quest abzuschließen. Auch dafür gibt es XP. Fähigkeiten: Wenn ihr eurem Pferd schon Fähigkeiten wie Bergbau oder Ernten beigebracht habt, bringt auch das Benutzen dieser Skills Erfahrungspunkte.

Pferde füttern: Was fressen die edlen Rösser?

Euer Pferd frisst gerne Rote Johannisbeeren, Scharlachroter 'Bouquet'-Salat, Rote Beete Zuckerskulptur

frisst gerne Rote Johannisbeeren, Scharlachroter 'Bouquet'-Salat, Rote Beete Zuckerskulptur Maximus frisst gerne Karotten

frisst gerne Karotten Khan: noch unbekannt

noch unbekannt Pegasus: noch unbekannt

Das Rezept für den Scharlachroten 'Bouquet'-Salat bekommt ihr in der Quest "Köstlichkeiten für Pferde" von Remi, kurz nachdem ihr Schneewittchen freigeschaltet habt.

Genau wie die täglichen Lieblingsgeschenke der Charaktere werden auch die Lieblingsspeisen eurer Pferde im Inventar mit einem kleinen Geschenk markiert, damit ihr sie nicht aus Versehen verkauft.

Ihr könnte Pferde überall nutzen, auch auf der Hauptkarte.

Fähigkeiten und Belohnungen für Pferde

Pferde bieten euch einige Vorteile. Vor allem machen sie euch natürlich schneller, ohne dabei Ausdauer zu verbrauchen. Wenn ihr flott von A nach B wollt, sind die Vierbeiner daher eine echte Erleichterung und sparen euch das Kochen von hochwertigen Gerichten für Energie.

Das war allerdings noch nicht alles. Wenn ihr eure Bindung mit ihnen stärkt, können sie sogar eure Werkzeuge wie Spitzhacke, Gießkanne und Co. benutzen – und sind dabei sogar noch effizienter als ihr.

Gießen: Bewässere die Pflanzen, indem du mit deinem Pferd darüber reitest.

Bewässere die Pflanzen, indem du mit deinem Pferd darüber reitest. Graben: Grabe Löcher, indem du aufstampfst, ohne vom Pferd abzusteigen.

Grabe Löcher, indem du aufstampfst, ohne vom Pferd abzusteigen. Nachtdornen: Entferne Nachtdornen und ähnliche Hindernisse, indem du mit deinem Pferd darüber springst.

Entferne Nachtdornen und ähnliche Hindernisse, indem du mit deinem Pferd darüber springst. Ernten: Ernte mehr Feldfrüchte mit einem Hufschlag deines Pferdes.

Ernte mehr Feldfrüchte mit einem Hufschlag deines Pferdes. Bergbau: Baue Felsen ab, indem du mit den Hufen deines Pferdes auf sie eintrittst. Ein Tritt zählt so viel wie drei normale Schläge mit der Spitzhacke.

Ihr könnt eurem Pferd unter anderem Bergbau beibringen und müsst dann nicht mehr absteigen.

Alle Belohnungen für euer Hauptpferd:

Stufe 2: Große Steine verschieben

Große Steine verschieben Stufe 3: Fähigkeit lernen

Fähigkeit lernen Stufe 4: Fähigkeit lernen

Fähigkeit lernen Stufe 5: Fähigkeit lernen

Fähigkeit lernen Stufe 6: Schweif (kosmetisch)

Schweif (kosmetisch) Stufe 7: Fähigkeit lernen

Fähigkeit lernen Stufe 8: Mähne (kosmetisch)

Mähne (kosmetisch) Stufe 9: Fähigkeit lernen

Fähigkeit lernen Stufe 10: Mähne (kosmetisch)

Wenn ihr euer Pferd auf Stufe 9 gelevelt habt, könnt ihr alle Fähigkeiten freischalten und müsst dann eigentlich nur noch sehr selten überhaupt absteigen. Die Stufen-Belohnungen der drei Heldenpferde Maximus, Khan und Pegasus sehen dagegen etwas anders aus.

Spezialfähigkeiten von Heldenpferden

Teil von Wishblossom Ranch sind auch die bekannten Heldentiere Maximus, Khan und Pegaus, die ihr im Laufe der Hauptmissionen treffen und freischalten werdet. Sie verhalten sich im Grunde wie normale Pferde, haben aber ihr bekanntes Äußeres und jeweils einen einzigartigen Skill.

Maximus (aus Rapunzel) kann weite Abgründe und Feensonnen überspringen.

(aus Rapunzel) kann weite Abgründe und Feensonnen überspringen. Khan (aus Mulan) kann bestimmte Wände eintreten.

(aus Mulan) kann bestimmte Wände eintreten. Pegasus (aus Hercules) kann durch Windtunnel fliegen.

Im Laufe der Storymissionen müsst ihr das Trio demnach freischalten, um in neue Gebiete zu kommen oder manche Quests zu lösen.

