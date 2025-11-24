Disney Dreamlight Valley Knopf-Eintopf: Khans Lieblingsessen ist verbuggt und bringt mich auf die Palme - und damit bin ich nicht alleine

Armer Khan: Der Knopf-Eintopf in Disney Dreamlight Valley ist verbuggt.

Disney Dreamlight Valley hat mit der Erweiterung Wishblossom Ranch eine ganze Reihe neuer Rezepte bekommen. Eins davon ist der Knopf-Eintropf, den das Mulan-Pferd Khan richtig gerne fressen möchte – aber daraus wird aktuell oft nichts.

Knopf-Eintopf kochen: So geht’s! (theoretisch)

Wenn ihr im zweiten Gebiet Cruella De Vil freigeschaltet habt, könnt ihr kurz darauf mit Tinkerbell Khan als Reittier freischalten. Um das edle Ross hochzuleveln, müsst ihr es füttern und Khan liebt Knopf-Eintopf, der eigentlich ganz einfach zu machen ist.

Knopf-Eintopf - Alle Zutaten:

1x Knopfpilz

1x Karotte

Beides ist sehr einfach zu bekommen. Knopfzelle wachsen überall im Schimmergrund des Wishblossom Ranch-DLCs, während ihr Karotten bereits im Hauptspiel bei Goofys kaufen oder anpflanzen könnt.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Ein Bug versalzt uns die Suppe

Das Problem ist nur: Das Rezept ist gleich zwei Mal verbuggt. Zu einen lassen sich Knopfpilz oft gar nicht erst in den Topf werfen. Ich habe am Wochenende zu viel Zeit damit verplempert ständig auf X zu hämmern, bis das Fantasy-Gemüse endlich im heißen Wasser gelandet ist.

Doch selbst wenn diese Hürde überwunden ist, kommt am Ende trotzdem nur “Leckeres Gemüse” dabei heraus. Vermutlich wertet das Spiel die verbuggte Zutat “Knopfpilz” also als eine beliebiges Gewürz und erkennt nicht, dass gerade eigentlich ein Rezept gekocht wurde.

Damit bin ich auch nicht allein, wie ein Blick in YouTube-Kommentare oder entsprechende Reddit-Threads mit dem Titel "Wie mache ich Knopf-Eintopf, bitte helft mir" zeigen. Das Gericht ist offenbar bei vielen Fans kaputt.

Das ist recht ärgerlich, denn um in das finale Gebiet der Erweiterung zu kommen, muss Khan auf Stufe 4 gebracht werden. Das geht am schnellsten, wenn er täglich gestreichelt, gebürstet – und gefüttert wird.

Der nervige Bug zieht das begehrte Level-Up also in die Länge. Im Moment können wir wohl nichts anderes machen als zu warten, bis Entwickler Gameloft das Problem per Patch behebt.

Was denkt ihr: Habt ihr den Fehler auch oder ging bei euch alles glatt?