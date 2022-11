Disney Dreamlight Valley: So entfernt ihr Baumstümpfe

In Disney Dreamlight Valley kommt ihr oft an Stellen, an denen euch der Weg zunächst versperrt ist. So verhält es sich auch mit den Baumstümpfen im Wald der Tapferkeit. Aber auch anderweitig finden sich immer wieder Baumstümpfe im Valley. Wir zeigen euch, wie ihr sie entfernen könnt.

Ohne Eisprinzessin und Schaufel-Upgrade geht es nicht

Um die Baumstümpfe entfernen zu können, braucht ihr die Verbesserung für eure Schaufel. Die erhaltet ihr durch Annas Questreihe. Dafür müsst ihr ihre Quest "Die Naturgeister" erledigen und im Anschluss auch für Elsa die Aufgabe "Dem Wind nachjagen" abschließen.

Nötige Gebiete: Um überhaupt in das Königreich der Eiskönigin zu Anna und Elsa zu gelangen, müsst ihr mit 4.000 Dreamlight die mittlere Tür auf der zweiten Ebene des Traumschlosses öffnen. Um in den Wald der Tapferkeit zu gelangen, müsst ihr das Gebiet ebenfalls mit 3.000 Dreamlight freischalten.

Freundschaft mit Anna

Habt ihr das geschafft, erhaltet ihr die Quest "Anna willkommen heißen", durch die ihr sie in euer Dorf einladen könnt. Ist sie dort schließlich angekommen, müsst ihr euer Freundschaftslevel auf 2 steigern. Das klappt am besten, wenn ihr mit ihr redet und ihr die Geschenke überreicht, die sie aktuell mag. Welche das sind, könnt ihr in der Figuren-Sammlung bei ihr nachschauen.

Den Trailer zum aktuellsten Update von Disney Dreamlight Valley, könnt ihr euch hier anschauen:

1:07 Disney Dreamlight Valley - Neues Update bringt den fiesen Löwen Scar ins Tal

Noch mehr Guides zu Dreamlight Valley:

Schaufel-Upgrade

Wenn eure Freundschaft mit Anna das entsprechende Level erreicht hat, erhaltet ihr die Quest "Eine eisige Einladung". Dafür müsst ihr dann zuerst ein Buch finden, das ihr auf einem Tisch in Annas Haus findet. Zu guter Letzt benötigt ihr noch folgende Materialien, mit denen ihr eure Schaufel verbessern könnt:

10x Weichholz - überall unter Bäumen sammelbar außer am Strand

4x Hartholz - unter Bäumen in bestimmten Gebieten zu finden (hier geht's zum Hartholz-Guide)

4x Eisenbarren - dafür braucht ihr Eisenerz und Kohlenerz (beides müsst ihr mit der Spitzhacke abbauen), Kohle gibt es überall, Eisen findet ihr in denselben Gebieten wie das Hartholz

3x Teile zum Basteln - ein Teil stellt ihr mithilfe eines Eisenbarrens her

Habt ihr schließlich all das gesammelt, könnt ihr an einer Werkbank ein neues Schaufelblatt herstellen, mit dem ihr eure Schaufel dann upgraden könnt. Mit genau dieser lassen sich anschließend auch die Baumstümpfe entfernen.