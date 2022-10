Disney Dreamlight Valley-Quest 'Der verschollene Prinz': So findet ihr alle Teile der Statue

In Disney Dreamlight Valley trefft ihr nicht nur auf allerhand Disney-Charaktere, sondern schließt mit ihnen auch Freundschaften. Das geht natürlich nicht ganz umsonst, sondern ihr müsst auch einige Aufgaben für sie erledigen. So etwa für Arielles Mission "Der verschollene Prinz", in der sie euch auf die Suche nach Prinz Erik schickt. Was ihr alles dafür tun müsst, erklären wir euch hier.

Expeditionsberichte finden

Zuerst bittet Arielle euch, einige andere Dorfbewohner nach Prinz Erik zu fragen. Wir kürzen das einmal ab: Geht einfach direkt zu Kristoff, er ist der einzige, der euch weiterhelfen kann. In seinem Haus müsst ihr jetzt die Expeditionsberichte einsammeln. Ihr findet sie im hinteren Zimmer gegenüber den Bücherregalen auf einem Tisch. Bringt das Buch dann wieder zu Kristoff.

Alle Teile der Statue finden

Gesicht der Statue

Als nächstes müsst ihr zum Schädelfelsen im Südosten des Schillernden Strandes. Er befindet sich auf der kleinen Insel im Wasser, wo ihr auch die Säule findet. Blickt ihr jetzt auf den Schädel, müsst ihr euch ein kleines Stück nach rechts wenden und findet dort im Wasser goldene Blubberblasen. Holt eure Angel raus und fischt hier den ersten Teil der Statue aus dem Wasser.

Bringt das Gesicht der Statue anschließend zu Arielle und sprecht dann mit Kristoff. Er verrät euch, wo die restlichen Teile der Statue zu finden sind.

Kristoffs Teil der Statue

Kristoffs Teil der Statue findet ihr wieder in seinem Haus im Wald der Tapferkeit. Es befindet sich direkt gegenüber der Stelle, an der ihr den Expeditionsbericht gefunden habt: Auf dem Boden vor zwei Regalen.

Donald Ducks Teile der Statue

Wenn ihr als nächstes mit Donald sprecht, verrät er euch, wo ihr die letzten beiden Teile der Statue findet: Einen Teil davon hat Dagobert Duck im Besitz. Hier müsst ihr mit ihm sprechen und ihm fünf Peridot im Austausch für das Stück der Statue geben. Peridot könnt ihr an Felsen auf der Friedlichen Wiese und am Schillernden Strand abbauen.

Das zweite Stück hat Donald auf der Lichtung des Vertrauens zurückgelassen. Ihr findet es im Süden direkt neben der Steinbrücke auf dem Boden.

Statue von Prinz Erik herstellen und platzieren

Habt ihr alle Teile der Statue beisammen, könnt ihr zu Arielle zurückkehren. Sie gibt euch dann den Superkleber, damit ihr die Statue wieder zusammensetzen könnt. Tut das einfach an jeder beliebigen Werkbank. Danach müsst ihr nur noch aus dem Inventar heraus die Statue neben der großen Treppe aufstellen, die zum Schillernden Strand führt. Habt ihr das getan, könnt ihr euch die Erinnerung schnappen, die aus der Statue fällt.