Disney Dreamlight Valley: Ein Glitch lässt euch gerade sehr einfach Erinnerungskugeln farmen - seid schnell, bevor es gepatched wird

Disney Dreamlight Valley-Glitch lässt euch gerade einfach Erinnerungskugeln farmen.

In Disney Dreamlight Valley gibt es offenbar gerade einen Fehler, den ihr für euch ausnutzen könnt. Wie mehrere Fans auf YouTube, Reddit und Co. berichten, ist die Droprate für Erinnerungskugeln beim Graben in den neuen Gebieten der Erweiterung The Storybook Vale deutlich höher als üblich.

Wir haben es ausprobiert und können das bestätigen. Vor allem, wenn ihr eine Wundersame Politur der Schaufel benutzt, kommt ihr gerade unkompliziert an die leuchtenden Erinnerungen und könnt damit neue Deko für euer Haus freischalten!

Beeilt euch: Es könnte sein, dass Entwickler Gameloft die Droprate bald mit einem Update anpassen wird. Wartet also nicht zu lange, wenn ihr Erinnerungen farmen möchtet.

1:00 Disney Dreamlight Valley-DLC: The Storybook Vale ist jetzt erschienen

So farmt ihr aktuell Erinnerungskugeln

Alles, was ihr tun müsst, ist eure Schaufel auszupacken und auf der DLC-Karte anfangen zu graben. Stellt am besten vorher noch ein paar Wundersame Polituren her, die euer Werkzeug für 10 oder 25 Anwendungen verbessern.

Für die kleine/große Politur braucht ihr:

10x/20x Vitalys-Kristall

10x/20x Trockenes Holz

500x/1000x Dreamlight

Wir haben es in den Elysischen Gefilden mit Erfolg ausprobiert. User-Meldungen zufolge sollte es aber auch in anderen Biomen der Storybook Vale-Erweiterung funktionieren. Dank der Politur haben wir teilweise zwei Erinnerungen auf einmal mit nur einem Spatenstich gefunden!

Ihr müsst buddeln: YouTuber Serroh hat es auch mit einem Uralten Gärner versucht. Das magische Gerät aus dem A Rift in Time-DLC kann je nach Stufe bis zu 35 Felder automatisch umgraben. Das löst allerdings nicht den gewünschten Erinnerungseffekt aus.

Falls eine Kugel ein Erinnerungsstück enthält, das ihr bereits freigeschaltet habt, bekommt ihr stattdessen Goldmünzen. Normalerweise droppen die Leuchtkugeln auch durch Aktivitäten wie Kochen oder Buddeln, allerdings deutlich seltener.

Was bringen Erinnerungskugeln?

Mit Erinnerungskugeln vervollständigt ihr Erinnerungsbilder in eurer Sammlung. Wenn ihr ein Motiv mit allen Puzzlestücken komplett beendet habt, könnt ihr es als Dekoration für euer Haus in speziellen Bilderrahmen oder Fernsehern benutzen.

Platziert dafür einen Erinnerungsrahmen an eurer Wand, den ihr bekommt, sobald ihr eure erste Erinnerung finalisiert habt. Ihr findet ihn bei den Möbeln im Unterpunkt "Kunst". Er zeigt automatisch eine zufällige Erinnerung aus eurer Sammlung an. Wenn ihr euch vor ihn stellt, könnt ihr ihn aktivieren und eure freigeschalteten Motive durchrotieren.