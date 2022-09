Disney Dreamlight Valley: Nachtscherben und Traumscherben finden und das bringen sie euch

Traumscherben und Nachtscherben könnt ihr überall in Disney Dreamlight Valley finden, allerdings erfahrt ihr nicht sofort, wozu sie eigentlich gut sind. Warum ihr möglichst viele Traumscherben sammeln solltet, wozu Traum- und Nachtscherben gut sind und wir ihr am besten möglichst viele von ihnen bekommt, erklären wir euch hier.

Wofür sind Traumscherben und Nachtscherben da?

Für sich genommen sind Traumscherben und Nachtscherben nicht viel wert, trotzdem gehören sie zu den wichtigsten Gegenständen in Dreamlight Valley. Zum einen braucht ihr sie nämlich für mehrere Missionen, etwa vom Zauberer Merlin. Mit "Der Fluch" gibt es sogar eine Mission, die euch aktuell am Fortschritt hindert, wenn ihr nicht genug Traumscherben habt, seid also vorsichtig.

Crafting: Zum anderen könnt ihr Traum- und Nachtscherben an der Werkbank (etwa in Dagoberts Laden) auch zu gereinigten Nachtscherben machen. Die benötigt ihr ebenfalls für Missionen und sie geben außerdem gute Geschenke für eure Bewohner*innen ab. Habt ihr Traumscherben über, könnt ihr 10 Stück auch in 250 Dreamlight umwandeln - wir raten aber zumindest am Anfang davon ab, da ihr sie eben für einige Missionen braucht.

So kriegt ihr Traumscherben und Nachtscherben

So findet ihr Nachtscherben

An Nachtscherben kommt ihr relativ einfach, ihr braucht für das "Gereinigte Nachtscherbe"-Rezept aber auch mehr von ihnen. Finden könnt ihr sie mit eurer Schaufel, wenn ihr überall in der Spielwelt die leuchtenden Hügel ausgrabt. Zwar sind hier keine Nachtscherben garantiert, aber sie droppen trotzdem relativ häufig.

So findet ihr Traumscherben

Traumscherben sind etwas schwieriger zu bekommen, da ihr sie nur aus zwei spezifischen Quellen erhalten könnt. Einerseits könnt ihr den Kleintieren, die sich überall in der Welt tummeln, ihr Lieblingsessen geben. Hier gibt es die Chance, dass sie euch zum Dank eine Traumscherbe dalassen. Ihr könnt jedes Tier aber nur einmal pro Tag füttern. Diese Tiere gibt es und so solltet ihr sie füttern:

Hasen: Ihr Lieblingsessen sind Möhren . Folgt ihnen dreimal, wenn sie vor euch wegrennen, damit ihr sie füttern könnt.

Ihr Lieblingsessen sind . Folgt ihnen dreimal, wenn sie vor euch wegrennen, damit ihr sie füttern könnt. Füchse: Ihr Lieblingsessen ist Stör . Ihr müsst ihnen ebenfalls ein paar Mal hinterherjagen, bevor ihr sie füttern dürft.

Ihr Lieblingsessen ist . Ihr müsst ihnen ebenfalls ein paar Mal hinterherjagen, bevor ihr sie füttern dürft. Schildkröten: Ihr Lieblingsessen ist Seetang . Schildkröten verstecken sich in ihrem Panzer, wenn ihr euch nähert. Wartet, bis sie wieder rauskommen und füttert sie.

Ihr Lieblingsessen ist . Schildkröten verstecken sich in ihrem Panzer, wenn ihr euch nähert. Wartet, bis sie wieder rauskommen und füttert sie. Waschbären: Ihr Lieblingsessen sind Blaubeeren . Nähert euch ihnen nur, wenn sie hocken. Sobald sie sich auf die Hinterbeine stellen, solltet ihr anhalten.

Ihr Lieblingsessen sind . Nähert euch ihnen nur, wenn sie hocken. Sobald sie sich auf die Hinterbeine stellen, solltet ihr anhalten. Krokodile: Ihr Lieblingsessen ist Hummer . Wie bei den Waschbären solltet ihr euch ihnen nur nähern, wenn ihr Kopf gesenkt ist und warten, wenn er oben ist.

Ihr Lieblingsessen ist . Wie bei den Waschbären solltet ihr euch ihnen nur nähern, wenn ihr Kopf gesenkt ist und warten, wenn er oben ist. Eichhörnchen: Ihr Lieblingsessen sind Erdnüsse . Ihr könnt euch ihnen einfach nähern.

Ihr Lieblingsessen sind . Ihr könnt euch ihnen einfach nähern. Nektarvögel: Ihr Lieblingsessen hängt von ihrer Farbe ab: Goldener Nektarvogel (Sonnenblume), Roter Nektarvogel (Rote Bromelie), Smaragdfarbener Nektarvogel (Grüne Passionslilie), Orchideen-Nektarvogel (Orangefarbener Hauswurz), Türkisfarbener Nektarvogel (Rosa Hauswurz.) Ihr könnt euch ihnen einfach nähern.

Ihr Lieblingsessen hängt von ihrer Farbe ab: Goldener Nektarvogel (Sonnenblume), Roter Nektarvogel (Rote Bromelie), Smaragdfarbener Nektarvogel (Grüne Passionslilie), Orchideen-Nektarvogel (Orangefarbener Hauswurz), Türkisfarbener Nektarvogel (Rosa Hauswurz.) Ihr könnt euch ihnen einfach nähern. Raben: noch unbekannt

Als zweite Möglichkeit könnt ihr Traumscherben auch für das Entfernen von Nachtdornen als Drop bekommen. Allerdings ist die Chance hier ziemlich gering und pro Tag spawnen nur wenige Nachtdornen neu. Einen Tipp haben wir zumindest: Ihr könnt in euren freigeschalteten Biomen auch in die Bereiche kommen, die anfangs eigentlich durch Pilze und Co. versperrt sind. Dafür müsst ihr einfach den Brunnen des Bioms freischalten und ihn dann über das Baumenü in das abgesperrte Areal setzen. Jetzt könnt ihr euch dort hinteleportieren und auch dort die Nachtdornen entfernen.