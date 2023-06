So nutzt ihr den Regenbogentrank in Disney Dreamlight Valley, um den Regenbogenfuchs zu bekommen.

Lange Zeit ließen sich die mysteriösen Kartoffelquests in Disney Dreamlight Valley nicht komplett lösen. Zwar konnten wir bereits für jede von ihnen einen Trank herstellen, aber danach ging es nicht weiter – bislang.

Mit dem neuen Update sind jetzt nämlich nicht nur die grüne und lilane Kartoffel ins Spiel gekommen, wir können die Questreihe auch endlich komplett lösen. Und das lohnt sich, denn ihr bekommt einen ganz besonderen Begleiter dafür geschenkt: Den Regenbogenfuchs, passend zum Pride Month.

So bekommt ihr den Regenbogentrank und Regenbogenfuchs

Bevor ihr den Regenbogentrank herstellen könnt, müsst ihr zuerst einmal alle anderen Kartoffel-Quests abgeschlossen und die jeweiligen Tränke hergestellt haben. Sollte euch eine davon noch fehlen, findet ihr hier die Lösung für alle:

Habt ihr jetzt alle Tränke beisammen, könnt ihr an der Werkbank unter dem Reiter "Zaubertrank und Verzauberung" den Regenbogentrank herstellen. Und den benötigt ihr, um den geheimen Begleiter freizuschalten. Wie YouTuber Serroh nämlich rausgefunden hat, hängt der Trank mit einer Missionsreihe von Merlin zusammen, die mit dem neuen Update ins Spiel gekommen ist.

Die Quest trägt den Namen "The Forgotten Relics" (zu deutsch "Die vergessenen Relikte") und wird zufällig im Rahmen der neuen Story-Mission mit der guten Fee freigeschaltet. Es kann also durchaus sein, dass ihr einige Tage warten müsst, ehe ihr die Quest bekommt. In ihrem Verlauf geht ihr dann durch ein Portal und betretet das dunkle Traumschloss.

Haltet euch hier auf der rechten Seite und arbeitet euch durch die Nachtdornen zum Bett vor (direkt vor dem Eingang zu Mickeys Geheimtür.) Direkt daneben steht eine versteinerte Fuchsfigur. Interagiert mit ihr und wählt den Regenbogentrank aus – und schon erwacht der Regenbogenfuchs zum Leben.

Hier könnt ihr euch den Weg und den Begleiter auch noch einmal im Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So wählt ihr den Begleiter aus: Jetzt könnt ihr einfach euer Inventar öffnen, links zum Reiter Garderobe wechseln, hier Begleiter wählen und den Regenbogenfuchs anklicken. Jetzt folgt er euch nicht nur überall hin, ihr könnt auch mit ihm interagieren und ihn etwa streicheln.

Jetzt seid ihr gefragt: Wie findet ihr die Belohnung für die Kartoffel-Missionsreihe? Hat sie eure Erwartungen erfüllt?