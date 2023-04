So findet ihr alle Spielzeug-Aliens in Disney Dreamlight Valley.

Mit dem großen April-Update hat Disney Dreamlight Valley nicht nur zwei neue Charaktere in Form von Simba und Nala bekommen, sondern auch einige neue Quest-Reihen. Eine davon sollt ihr für Buzz Lightyear erfüllen und ihm dafür 25 Alien-Plüschtiere bringen. Das ist aber gar nicht so leicht, denn die Quest ist auf mehrere Tage aufgeteilt.

So bekommt ihr die 'Sammle sie alle: kleine grüne Männchen!'-Quest

Bevor ihr die Quest überhaupt freischalten könnt, müsst ihr eine andere Mission für Woody erledigt haben. Für "Gesucht: Aliens" musstet ihr bereits vier der Spielzeug-Aliens besorgen. Das war allerdings um einiges leichter, da sie an festen Orten zu finden waren und ihr sie alle nacheinander einsammeln konntet.

So findet ihr alle 25 Alien-Spielzeuge in DDV

Über mehrere Tage verteilt: Die insgesamt 25 Spielzeuge könnt ihr nicht alle sofort finden. Vielmehr müsst ihr mehrere Tage nacheinander auf die Suche gehen. Am ersten Tag könnt ihr nämlich maximal 9 der Aliens finden. Manche Fans berichten auch, dass anfangs nur fünf oder sechs Aliens spawnen und die restlichen erst nach einigen Stunden dazukommen.

Vorsicht bei Zeitreisen! Theoretisch könnt ihr mit den Zeiteinstellungen eurer Konsole in die Zukunft springen und so die restlichen Aliens finden. Allerdings kommt es laut vielen Spieler*innen dadurch zu massiven Problemen bei eurem Spielstand. Diese Methode ist also mit Vorsicht zu genießen.

Zufälliger Fundort: Auch wo ihr die Spielzeuge finden könnt, ist anders als bei der letzten Quest. Die Orte sind nämlich nicht festgelegt. Vielmehr spawnen sie an zufälligen Orten im Valley. Ihr müsst die unterschiedlichen Biome also gründlich absuchen. Aber keine Sorge, in den Königreichen, die ihr über das Schloss erreicht, spawnen keine Spielzeuge.

Tipp: Sucht die Spielzeug-Aliens im Baumodus

Da die Spielzeuge an zufälligen Orten spawnen, müsst ihr einiges an Zeit für die Suche einplanen. Es gibt aber einen kleinen Trick, der euch das Leben leichter macht. Geht ihr über das Inventar in eurer Baumenü, könnt ihr die Kamera in die Vogelperspektive wechseln und so weit wie möglich rauszoomen. Damit könnt ihr euer Valley dann von oben nach den kleinen grünen Männchen absuchen.

Da laut einige Spieler*innen aber jeweils nur ein Spielzeug gleichzeitig in eurem Valley spawnt, müsst ihr jedes Mal wieder aufs Neue suchen.

Das bekommt ihr für die 'Sammle sie alle'-Quest

Einige Fans sind bereits durch die Zeit gereist, sodass wir wissen, was uns am Ende der Quest erwartet. Buzz erklärt hier, dass er glaubt, es gebe noch mehr Aliens, die er aber erst einmal suchen müsse. Das dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wir hier zu einem späteren Zeitpunkt eine Folge-Quest bekommen werden. Außerdem bekommt ihr für den Abschluss der Mission einige Ressourcen von Buzz spendiert.

