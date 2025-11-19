Disney Dreamlight Valley Schneewittchen freischalten - So holt ihr die Prinzessin auf eure Wishblossom Ranch

Schneewittchen kann endlich eure Nachbarin werden. Das müsst ihr dafür tun!

Ab heute kommt mit der Erweiterung Wishblossom Ranch für Dreamlight Valley die klassische Disney-Prinzessin Schneewittchen ins Spiel. Wie ihr den DLC startet und den Charakter als Nachbarin freischaltet, erfahrt ihr hier.

Schneewittchen ohne die sieben Zwerge

Die Prinzessin ist kein kostenloses Update. Ihr benötigt also vor allem den kostenpflichtigen DLC Wishblossom Ranch, damit ihr Zugriff auf die neuen Inhalte bekommt. Habt ihr das Addon gekauft, könnt ihr das Spiel starten und solltet eine neue Nachricht im Briefkasten haben.

Darin findet ihr auch eine Einladung auf die Wunschblüten-Farm. Geht als nächstes ins Traumschloss und folgt der linken Treppe zum Traumhafen, über den ihr auch die anderen DLCs erreichen könnt. Hier wird euch direkt die große Lokomotive auffallen. Steigt ein und ihr kommt ins neue Gebiet!

Schneewittchen steht vor dem Bahnhof, schließt sich eurem Dorf aber nicht direkt an. Redet mit ihr und startet so die Quest “Eine Willkommene Einladung”. Die Aufgaben sind recht simpel zu lösen. Folgt einfach den Anweisungen.

Um die Prinzessin freizuschalten, müsst ihr “Eine Willkommene Einladung” und die darauf folgende Quest “Geschichten eines gebrochenen Herzens” lösen. Habt ihr beides geschafft, könnt ihr wie gewohnt ihr Haus für 2.500 Gold bauen und ihr Freundschaftslevel steigern.

Quest 1: Eine Willkommene Einladung

Nachdem ihr mit Schneewittchen gesprochen habt, müsst ihr in die Höhle rechts von ihr gehen. Dort findet ihr eine vertrocknete Wunschblume, die euch mit eurem ersten Pferd belohnt. Hier könnt ihr bereits einige Eigenschaften wie Farben oder Mähnen auswählen. Diese Entscheidungen sind nicht final, ihr könnt eurer Pferd später mit viel mehr Optionen anpassen.

Geht zurück zur Prinzessin und folgt den Anweisungen, bis ihr den Blumenwagen verschieben müsst. Rennt dafür einfach gegen den Wagen und haltet den linken Stick nach vornegedrückt. So lockt ihr die Bienen davon und könnt über die Brücke.

Hier möchte Schneewittchen von euch, dass ihr Hinweise darauf findet, was mit der Farm während ihrer Abwesenheit geschehen ist. Sie führt euch zu drei Orten, an denen ihr euch umschauen müsst.

So findet ihr die vier Hinweise:

Hinweis 1: Ein Zettel am Boden, direkt neben dem Brunnen

Ein Zettel am Boden, direkt neben dem Brunnen Hinweis 2: Springt mit eurem Pferd über den Zaun der kaputten Windmühle. Auf der linken Seite liegt der Hinweis als kleiner Zettel nahe am Wasser.

Springt mit eurem Pferd über den Zaun der kaputten Windmühle. Auf der linken Seite liegt der Hinweis als kleiner Zettel nahe am Wasser. Hinweis 3: Am Stall bewacht ein Bienenschwarm den Hinweis. Schiebt den Blumenwagen mit eurem Pferd nach vorne, um die Bienen zu ihm zu locken und den Hinweis direkt unter dem Bienenstock aufzuheben.

Am Stall bewacht ein Bienenschwarm den Hinweis. Schiebt den Blumenwagen mit eurem Pferd nach vorne, um die Bienen zu ihm zu locken und den Hinweis direkt unter dem Bienenstock aufzuheben. Hinweis 4: Im Gatter hinter dem Stall liegt eine Feder auf dem Boden.

Nun wisst ihr, was geschehen ist und müsst noch den Stall reparieren. Die erste Instandsetzung ist kostenlos! Upgrades werden später aber Ressourcen verlangen. Das war auch schon die erste Quest.

Quest 2: Geschichten eines gebrochenen Herzens

Es geht direkt weiter mit der zweiten Quest. Folgt Schneewittchen ein Stück über die Map, bis euch Kristalle den Weg versperren. Ihr könnt sie ganz einfach mit eurem Pferd kaputt machen.

Setzt euch auf euer Ross und tretet nah an die Kristalle heran. Ein Klick auf X/A genügt und ihr tretet das Hindernis kaputt. Folgt dem Pfad dahinter.

In der Höhle folgt ihr den Anweisungen, bis ihr drei weitere Kristalle finden müsst. Alle drei sind in der Höhle! Lauft einfach eine Runde um die Wunschblume herum und folgt den drei angrenzenden Wegen. Am Ende wartet jeweils ein Kristall auf euch.

Kehrt zur Wunschblume zurück und ihr trefft auf Peter Pans kleine Fee Tinkerbell bzw. Naseweis. Hier könnt ihr sie allerdings noch nicht als Nachbarin freischalten. Sie möchte von euch Feenstaub. Den bekommt ihr, wenn ihr mit eurem Pferd über das leuchtende Gestrüpp am Boden galoppiert.

Folgt danach den Anweisungen und kehrt zurück auf die Wunschblüten-Farm. Redet mit Dagobert und baut Schneewittchens Haus für 2.500 Gold an einen Ort eurer Wahl. Geschafft!

Nun könnt ihr wie üblich das Freundschaftslevel mit der Prinzessin steigern und weitere Belohnungen freischalten. Außerdem kommen mehrere neue Charaktere auf eure Farm, die weitere Quests für euch bereit halten.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch Wishblossom Ranch bisher?