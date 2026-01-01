Disney Dreamlight Valley schenkt euch zum Jahresstart wieder ein neues Item - hier ist der Code

Es gibt wieder was geschenkt in DDV!

Das neue Jahr ist gerade erst frisch angebrochen und viele von uns werden sich wohl erstmal noch von der langen Silvesternacht erholen müssen. Aber für Disney Dreamlight Valley-Fans gibt es immerhin einen guten Grund, aus dem Bett zu rollen. Das Spiel verteilt nämlich einen neuen Geschenkcode für ein Item, mit dem ihr euer Valley schmücken könnt.

Das ist der neue Geschenkcode für Disney Dreamlight Valley

Über den offiziellen X-Kanal (ehemals Twitter) hat das DDV-Team schon am gestrigen Silvesterabend einen neuen Code geteilt. Aber keine Sorge, er funktioniert auch heute noch!

Das ist der Code: HAPPYNEWYEAR2026

Was steckt hinter dem Geschenkcode? Sobald ihr den Code einlöst, bekommt ihr ein neues Item: nämlich die Neujahrs-Community-Laternen. Dabei handelt es sich um ein Deko-Item, das ihr überall im Valley platzieren könnt. Die sternenförmigen Laternen schweben dann einfach in der Luft. So sieht das aus:

Eine kleine Einschränkung gibt es beim Platzieren allerdings: Ihr könnt sie nirgendwo hinpacken, wo sie mit auf dem Boden platzierten Items überlappen, obwohl die Laternen eigentlich schweben. Das soll vermutlich verhindern, dass es zu Problemen kommt, wenn ihr im Baumodus die Draufsicht nutzt.

Alle aktuell gültigen Codes in Disney Dreamlight Valley findet ihr wie immer in unserer Übersicht, die wir regelmäßig aktualisieren:

Wie löse ich Geschenk-Codes in Disney Dreamlight Valley ein?

Das Einlösen des Codes ist schnell erledigt, ihr müsst aber wie immer natürlich daran denken, euer Item danach noch abzuholen. So geht ihr dabei vor:

Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen

Wählt dort den Reiter "Hilfe"

Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"

Gebt den entsprechenden Code ein (in diesem Falle also: HAPPYNEWYEAR2026 )

) Achtet dabei auf die Großschreibung!

Wählt "Einfordern"

Wenn ihr den Code korrekt eingegeben habt, erhaltet ihr die Bestätigung, dass er erfolgreich eingelöst wurde. Jetzt müsst ihr nur noch zum Briefkasten neben eurem Haus laufen und die neueste Nachricht öffnen, um die Laternen zu bekommen.