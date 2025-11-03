Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Spukfest: So löst ihr die Rätsel und schnappt euch alle Belohnungen

Das zweite Halloween-Event für Disney Dreamlight Valley ist gestartet.

Bis Halloween läuft in Disney Dreamlight Valley bereits das bekannte Süßes oder Saures-Event, aber ab heute kommt ein Weiteres dazu: Das schwebende Spukfest ist komplett neu und verspricht exklusive Belohnungen mit gruseligen Items und Rätseln.

Update: Wir haben die Lösung für Rätsel Nummer 4 hinzugefügt. Das letzte Rätsel folgt am 5. November!

So funktioniert das schwebende Spukfest

Das schwebende Festival hat seinen Namen vom Austragungsort. Die Festlichkeiten finden nämlich erstmals auf einer schwebenden Insel statt, die ihr über ein Portal auf dem Hauptplatz erreicht und die nur bis zum Ende des Events am 11. November zugänglich ist.

Einmal angekommen, könnt ihr die Map erkunden und dabei über Rätsel stolpern. Für jede gelöste Aufgabe gibt es eine Belohnung. Einige Rätsel werden aber erst im Laufe der Zeit freigeschaltet. Wenn ihr alles haben wollt, müsst ihr also mehrfach vorbeischauen.

Rätsel 1: Geisterfuchs

Findet den blauen Geisterfuchs. Ihr müsst ihm an mehreren Tagen sein knuspriges Lieblingsessen bringen, das ihr ebenfalls auf der Map finden könnt.