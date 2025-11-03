Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Spukfest: So löst ihr die Rätsel und schnappt euch alle Belohnungen

Heute startet in Disney Dreamlight Valley das zweite Halloween-Event für 2025. So bekommt ihr die Belohnungen auf dem schwebenden Spukfest.

Maximilian Franke
03.11.2025 | 09:39 Uhr

Bis Halloween läuft in Disney Dreamlight Valley bereits das bekannte Süßes oder Saures-Event, aber ab heute kommt ein Weiteres dazu: Das schwebende Spukfest ist komplett neu und verspricht exklusive Belohnungen mit gruseligen Items und Rätseln.

Update: Wir haben die Lösung für Rätsel Nummer 4 hinzugefügt. Das letzte Rätsel folgt am 5. November!

So funktioniert das schwebende Spukfest

Das schwebende Festival hat seinen Namen vom Austragungsort. Die Festlichkeiten finden nämlich erstmals auf einer schwebenden Insel statt, die ihr über ein Portal auf dem Hauptplatz erreicht und die nur bis zum Ende des Events am 11. November zugänglich ist.

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Einmal angekommen, könnt ihr die Map erkunden und dabei über Rätsel stolpern. Für jede gelöste Aufgabe gibt es eine Belohnung. Einige Rätsel werden aber erst im Laufe der Zeit freigeschaltet. Wenn ihr alles haben wollt, müsst ihr also mehrfach vorbeischauen.

Rätsel 1: Geisterfuchs

Findet den blauen Geisterfuchs. Ihr müsst ihm an mehreren Tagen sein knuspriges Lieblingsessen bringen, das ihr ebenfalls auf der Map finden könnt.

Spoiler anzeigen

Lösung: Gebt ihm einen geisterhaften Skelettfisch, die ihr an seinem kleinen Grab mit dem Namen “Zero” findet. Dann bekommt ihr eine Erinnerung. Füttert ihn an mehreren Tagen, bis die Erinnerung komplett ist und ihr bekommt eure Belohnung.

Belohnung: Krallenfuß-Wanne

Rätsel 2: Leuchtende Säulen

Neben dem großen Anwesen findet ihr vier Säulen mit leuchtenden Symbolen darauf. Auf der Map sind Steinplatten mit den entsprechenden Motiven verteilt, aber welche Reihenfolge ist die Richtige? Achtet am besten auf Kürbisse in der Nähe der Symbole … 

Spoiler anzeigen

Lösung: Die richtige Reihenfolge von links nach rechts ist Spinnennetz, Fledermaus, Hut, Katze

Belohnung: Spukfest-Kleid

Rätsel 3: Der heulende Baum

Neben dem Baum mit der fiesen Fratze findet ihr ein Buch auf dem Boden. Lest es und ihr bekommt ziemlich genau gesagt, was ihr in den Mund der hölzernen Gestalt werfen müsst. Ihr findet alle auf der schwebenden Insel, müsst für die nötigen Mengen aber abwarten, bis neue Items nachspawnen.

Spoiler anzeigen

Lösung: Werft 20x Spukende Krähenfeder, 15x Geisterhafter Skelettfisch und 10x Geisterhafte Weiße Rose in den Baum hinein.

Belohnung: Terror-tastischer Baum

Rätsel 4: Haus der Zaubertränke

Spoiler anzeigen

Lösung: Betretet das Haus und werft 1x Geisterhafte Weiße Rose, 1x Wels, 2x Geisterhafter Skelettfisch und 1x Schwertfisch in den Kessel.

Belohnung: Schwarzer Kessel

Rätsel 5: Verwunschenes Anwesen

Dieses Rätsel wird am 5. November 2025 freigeschaltet.

Was kommt als Nächstes in Dreamlight Valley?

Habt ihr das letzte Rätsel abgeschlossen, gehören alle der fünf neuen Belohnungen euch und ihr habt das Event gemeistert. Als nächste große Station für Disney Dreamlight Valley steht nun der Release der Erweiterung Wishblossom Ranch an, die am 19. November auf euch wartet.

Außerdem hat Entwickler Gameloft auch den Termin für das nächste kostenlose Update verraten. Ab dem 10. Dezember könnt ihr mit Cinderella eine der Klassiker-Prinzessinen in euer Dorf ziehen lassen.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Schwebende Spukfest?

