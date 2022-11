Disney Dreamlight Valley: So findet und öffnet ihr 'Die Geheimtür' von Micky

In Disney Dreamlight Valley müsst ihr für die verschiedenen Charakter Freundschaftsaufgaben erledigen. Bei der letzten dieser Aufgaben für Micky Maus mit dem Titel "Die Geheimtür" müsst ihr eben genau so eine finden. In diesem Guide lest ihr, wo und wie ihr sie findet und anschließend auch öffnen könnt.

Freundschaft zahlt sich aus

Damit ihr die Quest überhaupt starten könnt, braucht ihr mit Micky das maximale Freundschaftslevel 10. Das Biom "Sonnige Ebene" müsst ihr dafür ebenfalls bereits freigeschaltet haben.

Habt ihr all das geschafft, gibt Micky euch eine geheimnisvolle Truhe, die ihr mithilfe von Magie in eurem Rucksack öffnen könnt. Damit schaltet ihr eine Erinnerung frei, in der ihr die gesuchte Tür entdecken könnt, allerdings ist sie dort nur spärlich erkennbar.

Genau diese gilt es jetzt aber für euch zu finden.

Auf zum Traumschloss

Um zur Tür zu gelangen müsst ihr euch zum Traumschloss begeben. Das liegt wiederum im Norden des Hauptplatzes.

Habt ihr das Schloss betreten, geht rechts an der großen Treppe vorbei. Dort stehen 4 Pflanzen, in deren Mitte ihr hindurchgehen könnt und zu einem lila Vorhang gelangt. An diesem wendet ihr "Magie" an und schon enthüllt sich euch die gesuchte Geheimtür.

Was wäre eine Tür ohne Schlüssel(steine)?

Ihr habt jetzt zwar die gesuchte Tür gefunden, um sie jetzt auch zu öffnen, braucht ihr noch 4 Edelsteine, die den bereits vorhandenen grünen Edelstein ergänzen. In Mickys Erinnerung bekommt ihr dabei einen Hinweis auf die Farben der gesuchten Edelsteine.

Dabei kommen sie alle in Mineralvorkommen an folgenden Orten vor:

Blau - Aquamarin: Am schillernden Strand und im Wald der Tapferkeit

Rot - Granat: Am Hauptplatz und der Friedlichen Wiese

Orange - Citrin: Auf der sonnigen Ebene und der Lichtung des Vertrauens

Rosa - Turmalin: Auf der sonnigen Ebene und bei der eisigen Höhle

Wenn ihr all diese Steine gesammelt habt, geht zurück zur Tür, setzt die Steine ein und sie wird sich für euch öffnen.

Geheimraum bietet noch ein paar coole Items

Ist die Tür offen, gelangt ihr in einen Geheimraum. Für den Abschluss von Mickys Quest, müsst ihr zwar nur noch mit ihm sprechen, allerdings solltet ihr euch dennoch noch etwas genauer im geheimen Raum umsehen. Er bietet euch nämlich neben einigen Truhen mit Saatgut und Blumen auch ein recht auffälliges Buch auf dem Boden.

Legt ihr dieses ins große Bücherregal, öffnet sich ein weiterer versteckter Raum, in dem sich noch einmal Truhen befinden und die belohnen euch ausgiebig. Darin findet ihr u.a. Nachtscherben, Goldbarren und Edelsteine, mit denen ihr euren Geldbeutel im Spiel wieder richtig schön füllen könnt.