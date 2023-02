Großes Disney Dreamlight Valley-Update kommt wohl heute - das ist die wahrscheinliche Uhrzeit

Letzten Monat hat Gameloft, das Entwicklerstudio hinter Disney Dreamlight Valley, die Roadmap für 2023 veröffentlicht. Und die hat direkt ein großes Update für Februar angekündigt. Während wir dadurch bereits die Inhalte des Updates "A Festival of Friendship" angeteast bekommen haben, fehlt noch ein klares Datum. Allerdings könnte es bereits heute soweit sein, oder wir bekommen zumindest die Antwort darauf, wie lange wir uns noch gedulden müssen.

Das steckt im Februar-Update: Nachdem wir bereits zwei große Updates mit Scar und Toy Story erschienen sind, erwarten uns auch im Februar neue Inhalte, darunter neue Charaktere. Die Roadmap nennt Olaf (Die Eiskönigin) und Mirabel (Encanto) zwar nicht namentlich, aber beschreibt bzw. zeigt sie eindeutig.

Daneben erwarten uns "neue Geheimnisse" im Gebiet Eisige Höhen sowie ein neuer Sternenpfad, angelehnt an das 100-jährige Jubiläum von Disney.

Wann erscheint das Update "A Festival of Friendship"? Das steht noch nicht eindeutig fest, aber ein neuer Tweet lässt darauf schließen, dass das Update bereits heute, also am 2. Februar kommt. Erfahrungsgemäß dürfte es dann um 15:00 Uhr deutscher Zeit soweit sein, da die anderen Updates um die gleiche Uhrzeit aufschlugen.

Der Tweet könnte aber auch anders verstanden werden: Dabei meinen wir nicht das Datum – denn da es sich hier um die US-amerikanische Schreibweise handelt, ist eindeutig der 2. Februar gemeint – sondern die Möglichkeit, dass wir heute nur den wirklichen Release erfahren. Wir tippen dennoch darauf, dass damit das Update selbst gemeint ist. Nicht zuletzt wegen der ganzen Emojis.

Was bedeuten die Emojis? Während das Kalendersymbol eindeutig für ein Datum steht, spielt der Schneemann klar auf Olaf an. Die 100 steht dagegen für den neuen Sternenpfad.

Etwas weniger eindeutig sind die letzten beiden Symbole. Bei dem Hasen scheint es sich um einen neuen Begleiter zu handeln. Das Haus könnte außerdem zwei Dinge bedeuten: neue Anpassungsmöglichkeiten oder Casa Madrigal, das Haus aus dem Film Encanto (via Gamerant).

Die Lebenssimulation Diesney Dreamlight Valley befindet sich seit September 2022 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC im Early Access. Zum finalen Release soll es auf ein Free2Play-Modell wechseln. Wichtige Tipps und Tricks könnt ihr bereits jetzt in unseren vielen DDV-Guides nachlesen.