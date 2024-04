Disney Dreamlight Valley: Frühlings-Update - Alles, was wir zu Release und Inhalten von Update 10 wissen

Das erwartet uns in Update 10 von Disney Dreamlight Valley.

Nachdem Disney Dreamlight Valley zuletzt im Februar ein großes Update spendiert bekommen hat, das unter anderem Monster AG ins Spiel gebracht hat, steht nun bald der nächste Patch an. Wir fassen hier kompakt alle Infos zusammen, die wir bereits zu Update 10 kennen.

Einen genauen Releasetermin für Update 10 gibt es bislang noch nicht. Allerdings soll es "Anfang Frühling" erscheinen und auch der offizielle X/Twitter-Account von Dreamlight Valley hat in den letzten Tagen wieder vermehrt Inhalte des nächsten Updates angeteast. Wir können also vermutlich schon bald mit einer Ankündigung des Termins rechen.

Ist das Update kostenlos? Wie bei allen großen Updates dürfte es sich auch diesmal wieder um ein kostenloses Update für das Haupt-Spiel handeln, wahrscheinlich kommen daneben aber auch neue Inhalte für den DLC.

Bislang gibt es noch keine Patchnotes zum neuen Update, allerdings wurden bereits einige inhalte angeteast.

Neue Mail-Geschenke: Mit Update 10 sollen wir regelmäßig Post von unseren Dorfbewohnern bekommen. Darin stecken dann nicht nur Nachrichten, sondern wohl auch Geschenke.

Neues Gebäude: Ein weiterer Teaser deutet ein neues Gebäude für unser Valley an. Die Banner lassen darauf schließen, dass es hier um das Anpassen von Klamotten und Co. geht. Möglicherweise können wir damit also endlich Designs mit anderen Spieler*innen teilen.

Mögliche neue Multiplayer-Optionen: Dieser Teaser ist etwas vager, aber es sieht ganz so aus, als könnten wir möglicherweise bald unsere Werkzeuge benutzen, wenn wir das Tal anderer Spieler*innen besuchen. Zumindest deutet das ein offizieller Tweet an, der Fans fragt, welches Werkzeug sie im Tal von Freund*innen als erstes benutzen wollen würden. Interessanterweise fehlt bei den aufgeführten Optionen die Kamera.

Neuer Charakter: Dank der offiziellen Roadmap wissen wir auch bereits, dass uns ein neuer, "farbenfroher" Dorfbewohner erwartet. Wer genau es ist, bleibt noch ein Rätsel – allerdings können wir in der Roadmap bereits ein Schiff mit Daisy als Galionsfigur sehen:

Neuer Sternenpfad: Daneben wir es mit dem neuen Update natürlich auch wieder einen neuen Sternenpfad geben. Dessen Thema ist noch geheim, aber einen Teaser in Form des Popcorn-Eichhörnchens gibt es immerhin bereits:

Kommen neue Inhalte für den DLC?

Es sieht ganz so aus, als würden uns auch neue Inhalte für den Expansion Pass erwarten. Im Frühjahr 2024 soll nämlich der zweite Akt "The Spark of Imagination" ins Spiel kommen, mit dem wir neue Bereiche der DLC-Insel erkunden können und einen neuen Dorfbewohner treffen. Fans spekulieren hier, ob es sich um den Hasen Oswald oder den Drachen Figment handeln könnte.

Ob das Update aber wirklich zeitgleich mit Patch 10 aufschlägt, müssen wir abwarten.