Disney Dreamlight Valley: So meistert ihr 'Verloren im finsteren Hain' und schaltet Donald Duck frei

Um Donald Duck in Disney Dreamlight Valley freizuschalten, müsst ihr die Quest "Verloren im finsteren Hain" abschließen. Wir helfen euch dabei, die Aufgabe erfolgreich zu meistern und zeigen euch, wo ihr die entsprechenden Items, wie die Pflanze aus dem finsteren Hain, findet.

Erste Anlaufstelle: Wald der Tapferkeit

Bevor ihr so richtig loslegen könnt, müsst ihr mit 3.000 Dreamlight den Wald der Tapferkeit freischalten, der liegt westlich vom Hauptplatz eures Dorfes. Die Quest "Verloren im finsteren Hain" kommt damit dann automatisch in euer Aufgaben-Menü.

Für den Start der Quest, müsst ihr als mit Kristoff sprechen, der sich im Südosten des Waldes der Tapferkeit in der Nähe eines Portals befindet. Er berichtet euch davon, dass Donald ein dunkles Wesen durch das Portal verfolgt hat, da dieses die Kugel des Mutes gestohlen hat.

Mehr Guides zu Dreamlight Valley findet ihr hier:

Ihr tretet nun selbst durch das Portal und findet eine Feder der berühmten Ente. Ein undurchdringlicher Nebel hindert euch allerdings daran, weiter vorzudringen und ihr landet immer wieder am Start. Geht also zurück zu Kristoff und zeigt ihm die Feder. Anschließend sollt ihr Merlin aufsuchen, der kann euch nämlich zu einem Ortungszauber verhelfen.

Für den Zauber braucht ihr dabei folgende Zutaten:

Donalds Feder (die ihr bereits besitzt)

Eine Pflanze aus dem finsteren Hain

2 Smaragde

4 Traumscherben

So kommt ihr an die Pflanze, Smaragde und Traumscherben

Um an die genannte Pflanze heran zu kommen, geht ihr im Wald der Tapferkeit erneut durch das Portal. Direkt daneben seht ihr eine pink leuchtende Pflanze, die auf einer großen Dornenranke wächst. Sammelt diese ein und schon habt ihr die richtige Zutat in der Tasche.

Hier seht ihr den Trailer zum großen Scar-Update:

1:07 Disney Dreamlight Valley - Neues Update bringt den fiesen Löwen Scar ins Tal

Um an die Smaragde zu kommen, könnt ihr entweder im Wald der Tapferkeit oder der Lichtung des Vertrauens mit eurer Spitzhacke Mineralvorkommen abbauen. Diese Vorkommen findet ihr hauptsächlich an den Rändern der einzelnen Biome. Wenn ihr dazu noch einen eurer Bewohner*innen mit dem Abhäng-Bonus für zusätzliche Mineralien in eure Gruppe einladet, klappt das Ganze noch etwas schneller.

Wenn ihr dazu noch nicht genug Traumscherben in eurer Tasche habt, könnt ihr wie folgt an mehr herankommen:

Nachtdornen entfernen

An glitzernden Stellen am Boden graben

Kleintieren ihr Lieblingsessen bringen

In diesem Guide erfahrt ihr noch mehr zu den Scherben:

0 2 Disney Dreamlight Valley Nachtscherben und Traumscherben finden und das bringen sie euch

Wo ist die Ente?

Wenn ihr schließlich alle Zutaten beisammenhabt, bringt sie zu Merlin, der euch dann den versprochenen Ortungszauber herstellt. Wenn ihr jetzt wieder durch das Portal schreitet, führt euch ein golden leuchtender Zauber zu Donald Duck.

Er hat sich die Kugel des Mutes zurückgeholt und gibt sie euch, damit ihr sie wieder zur Säule im Wald bringen könnt. Damit habt ihr auch Donald als Bewohner für euer Dorf gewonnen und könnt im Anschluss sein Haus in der Quest "Ein Haus für die Ente" wieder etwas schöner gestalten.